校園天地｜茂峰中學揚威國際ICT創科大賽 勇奪全球第一及多項殊榮
本年度「Infomatrix 2026」國際中學生資訊及通訊科技大賽 全球總決賽 剛於羅馬尼亞布加勒斯特圓滿結束。Infomatrix是全球最大型的中學生國際資訊科技大賽之一，本屆雲集了來自全球40個國家及地區、超過600位國際尖子中學生。佛教茂峰法師紀念中學三支代表隊伍憑著卓越創意及的ICT編程及電子硬件設計知識及技能，成功脫穎而出，其中一隊初中生更憑藉自行研發的「AI腦電波過度活躍症監測系統」(“AI BCI Hyperactivity Disorder Detecting System” (ABC-D InsightMind)) 勇奪國際最高榮譽「白金獎」及「全球第一名」，另外兩隊亦分別獲得一項國際金獎及一項國際銅獎。（內容由佛教茂峰法師紀念中學提供）
茂峰初中生自行研發「 AI BCI Hyperactivity Disorder Detecting System (ABC-D InsightMind)」 榮獲國際最高榮譽「白金獎」及該賽項「全球第一名」
由3C班陳穎霖及3D班喬奕桐同學自行創作及編程開發「ABC-D InsightMind」參與「電腦編程及硬件設計」賽項（Mechatronics）。該系統是先收集各使用者的腦電波，再放進 AI 大模型作pattern recognition 的培訓，並將培訓後的模型放進系統，之後便可實時讀取使用者的腦電波，以監測使用HD的者是否已食藥或需否食藥，亦可檢測到癲癇症患者的病發狀態，以便向其家人發出即時提示訊息，以便救援。以作品在比賽期間獲得國際評審高度讚賞，表示系統想法極具創意，有效幫助患者及其家人，更獲多國參賽隊伍表示高度興趣及讚賞，最終於賽事中勇奪「國際白金獎」及「全球第一名」。
另兩隊作品屢獲殊榮 分別獲得一項國際金獎及一項國際銅獎
3B班黎嘉塱及3C班黃洛晴同學以作品「腦電波專注力及靜觀培訓系統2.0」參賽，作品以早年屢獲殊榮的腦電波靜觀及注專注力訓練為藍本，由學生自行創作、重新改寫及優化系統功能，讓大眾可以有一個更有系統的訓練方案，獲評審大加讚賞，於比賽中勇奪該組別「國際金獎」。
5B 班蕭鎧瑤同學以 AI 實驗短片作品「Phygital（虛實之間）」參與「數字敘事創作組別比賽」（Digital Storytelling），本片編、導、演、乃至提示詞工程均由同學自行創作，並獲評審及各地區參賽隊伍讚賞其科技運用手法專業，於比賽中獲得該組別「國際銅獎」。
校本 ICT 創科教育培訓見成效，將數字教育融入創科教育中
在此前，上述的兩項同學的腦電波發明系統已獲「第28屆香港青少年科技創新大賽」一等獎及二等獎，並獲邀於今年7月到北京參加「第二十一屆宋慶齡少年兒童發明獎」。
是次佳績展示該校推行「數字科創教育」的階段性成果。其實已於初中一年級的校本課程中重點加入手機編程及MCU設計編程；而初中二年級已加入了AI編程(同學第一份project便是編寫一個「人面辨認系統」呢)；中三級教授Python及進階人工智能編程。該校更開辦了「AI老友記」的供60歲以上長者學習的AI編程課程，並由學生出任小導師呢。
學校持續推動校本數字教育發展，除了將數字教育融入科創教育培訓 (學生AI創科系統開發培訓) 外，同時推動「茂峰數字教育三年計劃」，包括將「AI道德倫理及社會責任」、「AI素養」等加入正規課程外，更深度善用AI優化教學及行政，並積極研究以「AI輔助學習及自學」及「AI輔助分析及健議學生學習進度」，以提供更優質的教學。
（內容由佛教茂峰法師紀念中學提供）
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