校園天地｜茂峰中學揚威國際ICT創科大賽 勇奪全球第一及多項殊榮

本年度「Infomatrix 2026」國際中學生資訊及通訊科技大賽 全球總決賽 剛於羅馬尼亞布加勒斯特圓滿結束。Infomatrix是全球最大型的中學生國際資訊科技大賽之一，本屆雲集了來自全球40個國家及地區、超過600位國際尖子中學生。佛教茂峰法師紀念中學三支代表隊伍憑著卓越創意及的ICT編程及電子硬件設計知識及技能，成功脫穎而出，其中一隊初中生更憑藉自行研發的「AI腦電波過度活躍症監測系統」(“AI BCI Hyperactivity Disorder Detecting System” (ABC-D InsightMind)) 勇奪國際最高榮譽「白金獎」及「全球第一名」，另外兩隊亦分別獲得一項國際金獎及一項國際銅獎。（內容由佛教茂峰法師紀念中學提供）



佛教茂峰法師紀念中學陳穎霖同學及喬奕桐同學自行創作及編程開發「AI BCI Hyperactivity Disorder (HD) Detecting System (ABC-D InsightMind)」參與「電腦編程及硬件設計」賽項（Mechatronics）並勇奪「國際白金獎」及「全球第一名」。(佛教茂峰法師紀念中學提供圖片)

本年度校本創科教育培訓見成效，獲得多個國際及本地的創科獎項。(佛教茂峰法師紀念中學提供圖片)

茂峰初中生自行研發「 AI BCI Hyperactivity Disorder Detecting System (ABC-D InsightMind)」 榮獲國際最高榮譽「白金獎」及該賽項「全球第一名」

由3C班陳穎霖及3D班喬奕桐同學自行創作及編程開發「ABC-D InsightMind」參與「電腦編程及硬件設計」賽項（Mechatronics）。該系統是先收集各使用者的腦電波，再放進 AI 大模型作pattern recognition 的培訓，並將培訓後的模型放進系統，之後便可實時讀取使用者的腦電波，以監測使用HD的者是否已食藥或需否食藥，亦可檢測到癲癇症患者的病發狀態，以便向其家人發出即時提示訊息，以便救援。以作品在比賽期間獲得國際評審高度讚賞，表示系統想法極具創意，有效幫助患者及其家人，更獲多國參賽隊伍表示高度興趣及讚賞，最終於賽事中勇奪「國際白金獎」及「全球第一名」。

學生及其發明品獲當地電視台運行採訪。(佛教茂峰法師紀念中學提供圖片)

另兩隊作品屢獲殊榮 分別獲得一項國際金獎及一項國際銅獎

3B班黎嘉塱及3C班黃洛晴同學以作品「腦電波專注力及靜觀培訓系統2.0」參賽，作品以早年屢獲殊榮的腦電波靜觀及注專注力訓練為藍本，由學生自行創作、重新改寫及優化系統功能，讓大眾可以有一個更有系統的訓練方案，獲評審大加讚賞，於比賽中勇奪該組別「國際金獎」。

5B 班蕭鎧瑤同學以 AI 實驗短片作品「Phygital（虛實之間）」參與「數字敘事創作組別比賽」（Digital Storytelling），本片編、導、演、乃至提示詞工程均由同學自行創作，並獲評審及各地區參賽隊伍讚賞其科技運用手法專業，於比賽中獲得該組別「國際銅獎」。

蕭鎧瑤同學AI 實驗短片作品「Phygital（虛實之間）」獲評審及各地區參賽隊伍，讚賞其科技運用手法專業，嘆為觀止，於比賽中獲得該組別「國際銅獎」。(佛教茂峰法師紀念中學提供圖片)

校本 ICT 創科教育培訓見成效，將數字教育融入創科教育中

在此前，上述的兩項同學的腦電波發明系統已獲「第28屆香港青少年科技創新大賽」一等獎及二等獎，並獲邀於今年7月到北京參加「第二十一屆宋慶齡少年兒童發明獎」。

是次佳績展示該校推行「數字科創教育」的階段性成果。其實已於初中一年級的校本課程中重點加入手機編程及MCU設計編程；而初中二年級已加入了AI編程(同學第一份project便是編寫一個「人面辨認系統」呢)；中三級教授Python及進階人工智能編程。該校更開辦了「AI老友記」的供60歲以上長者學習的AI編程課程，並由學生出任小導師呢。

學校持續推動校本數字教育發展，在中二級教授人工智能編程，並於今年將人工智能與科創教育融合。(佛教茂峰法師紀念中學提供圖片)

自行研發「茂峰明鏡園——AI自主學習教育系統」，使學生可以透過AI進行自主學習。(佛教茂峰法師紀念中學提供圖片)

學校持續推動校本數字教育發展，除了將數字教育融入科創教育培訓 (學生AI創科系統開發培訓) 外，同時推動「茂峰數字教育三年計劃」，包括將「AI道德倫理及社會責任」、「AI素養」等加入正規課程外，更深度善用AI優化教學及行政，並積極研究以「AI輔助學習及自學」及「AI輔助分析及健議學生學習進度」，以提供更優質的教學。

（內容由佛教茂峰法師紀念中學提供）

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