校園天地︱認識全運會　促進健康生活方式

第十五屆全國運動會於大灣區順利舉行，這項盛事是培養學生國民身份認同的契機。本校積極配合全運會，策劃一連串校園活動，讓學生在多元化的學習與體驗中，認識國家運動的發展，並從中體會運動的樂趣與價值。（內容由佛教陳榮根紀念學校提供）



學生積極參與各項運動 。（佛教陳榮根紀念學校提供圖片）

首先，學校透過「在國旗下的講話」向全體師生介紹全運會的背景與意義，讓學生明白這項全國性體育盛事不僅是競技舞台，更是展現國家團結與奮鬥精神的重要平台。校園各處亦張貼了有關全運會的「冷知識」，涵蓋不同項目的歷史及規則，並舉行問題比賽，讓學生在比賽中增添知識，提升對體育文化的興趣。

學生體驗高球運動。（佛教陳榮根紀念學校提供圖片）

另一項具意義的活動是「給運動員的信」。全校學生齊心為香港代表隊撰寫加油信，表達支持與鼓勵。透過文字，學生不僅學會表達心意，更進一步建立與國家體育發展的情感連繫。這項活動亦培養了學生的同理心，讓他們明白支持與鼓勵是推動運動員的重要力量。

活動重頭戲是於 11 月 21 日全運會閉幕當日舉行的「全校運動日」。當天全體師生齊參與手球、乒乓球、耐力跑、羽毛球及舞蹈等多項運動。大家都能找到適合自己的項目，享受運動帶來的快樂。

陳滿林校長與學生切磋球技。（佛教陳榮根紀念學校提供圖片）

校園洋溢着動感與歡樂的氣氛，學生在汗水與笑聲中體驗運動的真正魅力。透過這些活動，學生不僅加深了對國家運動發展的認識，亦在過程中培養了國民身份認同。他們明白到運動不僅是比賽，更是文化與精神的傳承。

本校一直致力推動全人教育，讓學生在「高關懷」、「高參與」及「高成就」的校園環境均衡發展。是次配合全運會的系列活動，正好體現了學校「成就為榮・幸福為根」的理念，讓學生在參與中學習，在體驗中成長。未來，學校將繼續善用各項國家盛事，設計更多具意義的學習活動，培養學生的國民身份認同，並推動健康積極的生活方式。

學生投入活動。（佛教陳榮根紀念學校提供圖片）

