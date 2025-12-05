校園天地︱九歲小手救百年蠔業　黃藻森小學奪2025世界機械人冠軍

有沒有試過與孩子一同品嘗蠔仔粥，聽長輩回憶「以往流浮山蠔排連綿成片，何其壯觀」？然而，受氣候變化影響，海水溫度劇烈波動，加上年輕一代不願接班，這項擁有數百年歷史的香港傳統產業，正面臨存亡危機。（內容由香海正覺蓮社佛教黃藻森學校提供）



然而，一群年僅9至11歲的香港小學生，憑藉他們的巧手、人工智慧及機械人技術，為流浮山蠔民注入一線生機！他們是香海正覺蓮社佛教黃藻森學校的Robotics Team，隊名饒富趣味，名為「3 Little OY-STARS」。在2025年11月26日至28日於新加坡濱海灣金沙舉行的「世界機械人奧林匹克2025」（WRO）Future Innovators初級組決賽中，他們擊敗來自95個國家、近600支頂尖隊伍，奪得世界冠軍！

校長老師家長淚眼送機，出發新加坡！（香海正覺蓮社佛教黃藻森學校提供圖片）

最令人感動的是，他們並非僅在空調室內編寫程式，而是親身投入實地調查！

今年年初，他們前往流浮山，與知名蠔民「祥嫂」一同下蠔排，親手觸摸鋒利的蠔殼，並聽取祥嫂的憂慮：「我擔心將來無人養蠔，這行業將會斷絕。」隨後，他們前往香港科技大學海洋科學系拜訪林教授，認真記錄蠔類最適宜的水溫、鹽度及溶氧數據。返回學校後，他們自行組裝機械人、編寫AI程式、進行防水處理，歷經無數次失敗，如機器損壞或浸水沉沒……最終成功研發出「蠔大大蠔排」！

AI蠔大大蠔排現身，30秒沉排救蠔命！（香海正覺蓮社佛教黃藻森學校提供圖片）

這個「蠔大大蠔排」有何獨到之處：24小時透過感應器監測水溫；AI一偵測到水溫過高或過低，即時自動升降蠔排，沉入較深水域避險；更配備太陽能機械臂自動翻動蠔排、太陽能供電；甚至可透過AI鏡頭監測蠔是否健康，以及何時適合收成。

三小蠔民激情演講。（香海正覺蓮社佛教黃藻森學校提供圖片）

決賽當日，三位小學生登台展示，現場示範AI如何精準控制蠔排深度，評判即時鼓掌，有人更讚歎：「This is not a school project, this is a real industry solution!」（這不僅是學生作品，更是能即時拯救整個行業的完整方案！）

年僅九至十一歲的小學生，利用整整一年的課餘時間，與老師從零開始，拯救一個瀕臨滅絕的香港傳統行業。

香港創科並非僅限於成人，原來連小學生也能改寫一個行業的命運。

評判讚揚蠔民神器。（香海正覺蓮社佛教黃藻森學校提供圖片）

（內容由香海正覺蓮社佛教黃藻森學校提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件。

另外，《香港01》能就教育局透過優質教育基金推出的「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）提供舉辦活動、工作坊、專家講座、校外參觀支援，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『我的行動承諾加強版』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。