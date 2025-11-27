校園天地︱百米飛人吳家鋒到校分享　深信學校展現全人教育成果

撰文：校園投稿
出版：更新：

為迎接第十五屆全國運動會，基督教香港信義會深信學校精心策劃了「全『深』傳承全運會」跨學科主題學習活動，旨在讓學生深入理解全運精神，學習運動員的品格，並親身體驗國家級賽事。此次活動規劃涵蓋三大核心方向，將體育競技價值延伸至生命教育與跨學科學習領域，全面培養學生的堅毅、合作等正面價值觀。（內容由基督教香港信義會深信學校提供）

深信學校在劍擊比賽中屢創佳績；校長、師生及家長齊聚一堂，現場欣賞全運會精彩賽事。（學校提供圖片）

頂尖運動員進校園　奮鬥故事啟發人生

深信學校特邀短跑名將──百米飛人吳家鋒先生親臨校園，分享他的奮鬥故事。透過與運動員的交流，學生體會到榮譽背後的汗水與堅持，並學習超越競技的價值觀，如逆境韌性、目標設定及自我突破的重要性。

親子觀看全運會籃球比賽。（學校提供圖片）

親子師生現場觀賽　共享盛事

深信學校還組織學生與家長共同參與由官方舉辦的「第十五屆全國運動會青少年觀賽體驗活動」，現場觀看全運會劍擊及籃球比賽，藉此凝聚各方力量，營造理想的體育氛圍；並早日培養學生的運動習慣，保持健康體魄，建立活躍及健康的生活方式，展現積極的人生態度。

廣州親子交流團參觀廣州全運會的比賽場地，感受跨越地域的全運會熱情。（學校提供圖片）

貫徹健康身心靈的教育目標

深信學校以VISA（Vision，Versatility，Value，Intelligence，Identity，Innovation， Skills，Spirit，Aspiration，Achievement）規劃學生的學習經歷，旨在全面培養學生素質，使他們成為具家國情懷及全球視野的好公民。透過「全『深』傳承全運會」活動，結合價值觀教育及學科應用，推動全人教育，培養積極人生觀，塑造具有國際視野與社會責任的新一代。

（學校提供圖片）

（內容由基督教香港信義會深信學校提供）

