校園天地︱三語貫通「動感語文日」　促進學生語文應用與身心發展

為促進學生身心發展及提升語文學習興趣，毗連天水圍濕地公園的「基督教培恩小學」舉辦以「Lang-Sports Day」為主題的跨學科語文日活動。是次活動由中文、英文及普通話科老師攜手合作，在設計多元而具挑戰性的體育項目，巧妙融入語文元素，負責課外活動的謝主任表示︰「活動目的能讓學生「動中學、學中做」，實踐「寓學於樂」的教學理念。」（內容由基督教培恩小學提供）



西遊情境融競技 齊心合力同取經

中文科策劃了以《西遊記》為主題的「西遊運動會」，精選經典情節融入體能挑戰，設計了多個富創意的語文競技遊戲，包括：「龍宮借寶．金剛棒接力賽」、「天庭取丹障礙賽」、「大鬧天宮．偷吃蟠桃大賽」、「哪吒對戰悟空」。學生化身取經小隊，於模擬情境中進行合作競技，既能深化對古典文學的理解，又可提升語文興趣與表達自信，展現語文與體育跨界結合的創新教學模式。陳僖健同學表示︰「參與活動時，我彷彿置身於《西遊記》的世界裏，與隊友一齊闖關、合作完成任務。當成功取得寶物的瞬間，內心感到十分興奮，也讓我明白語文學習原來可以好有趣。我最喜歡『偷吃蟠桃大賽』，希望日後能再次參與類似的活動。」

英語遊戲塑語境 學用合一展英才

英文科設計了一系列結合語文與體育的活動，設計遊戲包括：「拼字接力賽」、「詞語尋寶遊戲」及「團隊詞彙挑戰賽」等。學生需靈活運用英語於比賽中進行溝通與協作，在實境情境中提升語言應用能力，並強化團隊合作與自信表達，令英語學習變得更具趣味與意義。

此外，英文大使更以英語為學生介紹不同運動對身體健康的益處，並安排學生參與SWITCH體感遊戲體驗，包括跳舞遊戲、健身環挑戰、跑步及拳擊等模擬運動，透過沉浸式互動活動鍛鍊身體不同部位，讓學生在語境中應用英語，同時享受運動的樂趣。蔡朗希同學表示︰「透過英文大使的介紹，我了解到不同運動對身體各部分都有不同的好處。參與SWITCH體感遊戲時，無論是跳舞、跑步，還是拳擊挑戰，都讓我感到既刺激又有趣。沒想過在運動中運用英語，可以令學習變得更自然，也令我更喜歡上英語課。」

沉浸體驗聲韻調 互動闖關正音曉

普通話科則圍繞語音知識設計攤位遊戲，包括：「聲母釣魚樂」、「聲調之路」、「兒化音攻防戰」及「粵普對照射擊場」。活動內容涵蓋聲母、聲調及兒化音的辨識與應用。學生透過操作體驗於互動中掌握語音結構，進一步鞏固知識，提升普通話學習的準確性與趣味性。何洛詩同學表示︰「透過各項攤位遊戲，我更容易分辨聲母、聲調和兒化音，讀音也變得更準確。其中我最喜歡『粵普對照射擊場』，既緊張又有趣，令我更享受學習普通話。」

跨科共創新課程 動感語文育全人

活動當日氣氛熱烈，歡笑聲此起彼落，學生投入度高，校園瀰漫著躍動與專注並存的學習氛圍。學生不僅鞏固語文知識，更於活動中發展了溝通能力、協作能力、創造力與堅毅精神。活動結束後，不少學生表示「原來語文課可以這樣玩」，老師亦認為活動能有效提升學生的語文參與度與自信心。

本校一向致力推動跨科教學與創新課程設計，是次活動不僅整合語文與體育元素，展現課堂延伸實踐的教育理念，更能發揮團隊協作精神。未來日子，學校將持續舉辦更多揉合文化、語言與身心發展的主題活動，讓學生在多元環境中全面成長，學以致用，樂在其中。

