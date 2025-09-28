校園天地︱快樂啟蒙　讓英語學習更廣更遠

“If I were a chameleon, I wish I could swim like a fish”

課堂上，孩子們聆聽著經典故事《The Mixed-up Chameleon》，眼神閃爍著好奇的光芒。他們拿起白板筆，勾勒出「魚形變色龍」的想像世界，既是創作，也是對自我與他者的探索。故事的終章，師生共同領悟：每一個孩子也是獨特的，不需模仿別人，反而多欣賞自己及別人的優點。這不僅是一堂英語課，更是一場涵蓋語言、情感與價值觀的多元學習旅程。（內容由勵志會梁李秀娛紀念小學提供）



（勵志會梁李秀娛紀念小學提供）

勵志會梁李秀娛紀念小學自去年起，於低年級推行英語課程改革，以精心遴選的兒童文學作品取代部分傳統教材，吸引孩子「愛學習」，讓孩子愛上英語課，並於課後繼續以閱讀提升英語能力。課程以學生為中心，透過「多元輸入」營造豐富語境，並以「主動輸出」激發表達動機，使知識建構與能力發展同步深化，更自然融入生命教育。

英文科主任Miss Janice與教學團隊設計的「多元輸入」平台，課程重視開放性與差異化，例如「介紹家中一件玩具」的作業，鼓勵學生融入個人經驗與創意敘事。能力較強者主動蒐集延伸資料，初學者亦能從興趣出發嘗試表達。這種「因喜好而主動，因成就而持續」的學習循環，正是課程設計的核心價值。

此改革理念與經濟合作暨發展組織（OECD）2019年提出的「學習指南針2030」高度契合：教育應培養學生的「能動力」（Agency），使其具備迎向未來的韌性與主動性。LLSY的英語課堂，透生動有趣、以學生為中心的多元學習活動，讓學生在喜愛中學習，在學習中成長，最終成為自主、積極且具備綜合素養的終身學習者。

勵志會梁李秀娛紀念小學相信，教育之道，在於點燃而非填塞。真正的語言能力始於心動，成於實踐，將能讓學生走向更廣闊的世界。

