校園天地︱教育局局長蔡若蓮出席中華基督教會基智中學甲子校慶禮

中華基督教會基智中學創校於1965年，辦學至今逾六十載，為九龍觀塘區內首間政府營辦男女津貼中學，一直以「相信培育下一代是上帝交託給我們的使命」辦學。「甲子」在中國傳統文化有重大意義，為慶祝這個特別日子，學校舉行一連串的慶祝活動。於2025年10月31日舉行的甲子校慶典禮已圓滿結束。典禮邀得香港特別行政區政府教育局局長蔡若蓮博士J.P.擔任主禮嘉賓，一同見證學校教育夢想及里程。（內容由中華基督教會基智中學提供）



跨越甲子傳承愛 「香遠益清」贈局長

甲子校慶典禮序幕，由台上眾嘉賓一同揮動指揮棒，校史短片隨即啟播，光影帶引全場百多位來賓及3百多位基智同學進入基智歷史迴廊。歲月悠悠，師生校友回憶昔日點滴。學校不少老師服務多年，儘管一張張年輕的面孔經歷歲月的洗錬，仍本著誨人不倦的精神教學。校長李淦章博士主持頒發長期服務紀念獎座儀式，並由台上嘉賓親授予老師代表，場面溫馨。

校監盧厚敏博士致歡迎辭。（中華基督教會基智中學提供圖片）

主禮嘉賓教育局局長蔡若蓮博士被基智六十年來耕耘培育感動，亦欣賞學校與時並進，致力在STEAM教育的發展，學生在科學比賽獲佳績。蔡局長感謝基智先賢遠見，祝賀基智中學繼往開來，迎接百年校慶。於典禮末由李校長邀請校監盧厚敏博士陪同蔡局長向創校元老湯保歸校長、劉智輝校長頒授「創校功勳榮銜」紀念獎座，感謝兩位創校時的艱苦奮進、啟迪後人。期間李校長分享中華基督教會香港區會的先賢回應1965年4月香港政府首次公佈的教育政策白皮書，支持提升中學津助學位人數比例的方針，毅然答允教育司之邀請在本校現址創辦了基智中學。開校至今基智中學屹立觀塘區現址六十年，服侍一代又一代的莘莘學子。同時，由本校兩位女童軍上前分別向兩位創校元老獻上一束盛開燦爛的鮮花，以示全校員生對他們最崇高的致敬。台下嘉賓、校友及師生均報以熱烈的掌聲，如雷貫耳！

校長李淦章博士致謝辭及介紹基智中學創校歷史。（中華基督教會基智中學提供圖片）

學生會主席林錦香代表全體師生敬贈書法掛軸「香遠益清」予主禮嘉賓蔡若蓮博士JP留念，感謝蔡局長多年來懷著高潔情操，緊守理想，領導香港教育面對時代變革，讓教育的漫漫花香瀰漫四溢。基智師生也定必以此共勉，體現「並肩培育豐盛生命，擕手見證基督大愛」的區會辦學願景。

老師堅定信念 陪伴學生成就夢想

典禮後的表演，是老師陪伴學生追尋夢想的顯證。校友及同學聯手表演精彩的舞蹈、歌唱等，展現累累成果。其中剛於香港中文大學音樂系畢業的付凱文表演古典結他，5C施嘉謙更與音樂老師張炎傲合力創作校慶主題曲《甲子園》，娓娓道出六十載師生情誼。四十多位老師也上台合唱詩歌《差遣我》回應，堅定「立德樹人」培育學生的決心，立志繼續陪伴學生成就夢想！

合唱團學生表演校慶主題曲《甲子園》。（中華基督教會基智中學提供圖片）

感恩崇拜 同頌六十年主恩

典禮前亦舉行了鑽禧感恩崇拜，由中華基督教會香港區會總幹事王家輝牧師證道，以「基督為智慧之鑰」勉勵在場會眾，並由執行委員會主席馬志民牧師、教育事工部主席岑國欣教授、直屬中學中央校董會主席歐陽志剛執事及基智中學校監盧厚敏博士襄禮帶領眾嘉賓及師生感恩崇拜，同頌主名。

中華基督教會基智中學甲子校慶慶祝活動尚有校慶慶祝晚宴、仲夏才藝表演晚會和校友Home-coming day，讓基智人一起回憶基智情，同顯基智心，也祝願學校繼續秉承先進的耕耘，在教育路上堅守使命，造福社會，貢獻國家。

蔡若蓮局長頒發「創校功勳榮銜」給湯保歸校長及劉智輝校長，並於中華基督教會香港區會成員合照。（中華基督教會基智中學提供圖片）

