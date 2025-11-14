校園天地︱衛理中學港島深度行　大學中學傳承漁舟唱晚

香港仔的避風塘，是繁華都市中一道獨特的風景線。高聳的商廈與水上的漁船舢舨形成強烈對比，也訴說著香港由小漁村發展成國際都會的歷程。然而，隨著時代變遷，水上人家的獨特文化正迅速流逝。為了讓學生親身觸碰這段「活歷史」，衛理中學早前舉辦了「港島深度行：漁舟唱晚話當年」資優學習活動，引領學生走進香港仔，記錄即將消失的漁民故事。（內容由衛理中學提供）



跨越學府界限 大學中學的深度協作

是次活動的成功，關鍵在於跨大學與中學的協作。本校有幸與香港樹仁大學歷史學系緊密合作，將一個校本考察活動，提升至具學術深度及人文關懷的層次。在實地考察前，樹仁大學的專家學者及大學生特別為本校學生舉辦了專業工作坊。內容不僅是介紹港島漁民文化的歷史背景、避風塘的社區功能，更重要的是，大學專家親自向中學生傳授了進行「口述歷史」訪談及「用相片說歷史故事」的專業技巧。這種「大手牽小手」的結連，不但讓中學生窺探了大學的治學方法，極大地拓展了他們的學術視野，更為接下來的實地訪談作了最充分的專業準備。

學生登上漁船，準備出海觀察水上人生活的變化。（衛理中學提供圖片）

不只是傾聽 親身參與的歷史保育

學習歷史，絕不能僅限於課本。是次活動的核心，是讓學生親身參與歷史的發掘與保育。在樹仁大學師生的帶領下，本校學生登上了香港仔的漁船，在搖曳的波浪中，分組與多位漁民長者進行深入訪談。

學生們運用工作坊所學的技巧，引導長者們分享他們的個人經歷與水上故事。這不再是被動的「聽書」，而是主動的「記錄」。學生在訪談中，真切地感受到漁民昔日生活的艱辛、獨特的社群文化，以及他們面對時代巨變時的無奈與堅韌。這份第一身的參與感，讓學生從「歷史的旁觀者」轉變為「歷史的記錄者」，深刻體會到文化保育的迫切性，實踐了最真切的人文關懷。

學生乘坐漁船，在海上了解香港仔的海上環境。（衛理中學提供圖片）

漁舟唱晚 水上人家的信仰與變遷

在眾多珍貴的口述故事中，最觸動師生心靈的，莫過於香港漁民生活與基督教歸化的獨特經歷。長者們憶述，昔日水上人生活漂泊，被視為社會邊緣，生活困苦且缺乏依靠。然而，早期傳教士深入避風塘，為漁民子弟提供教育（如開辦水上「福音船」學校）、醫療及心靈慰藉。學生們驚訝地發現，信仰如何在艱苦的歲月中，成為漁民家庭（特別是女性）的重要力量，幫助她們面對生活的巨浪、建立新的社區身份認同。對本校這所基督教學校的師生而言，這不單是一段獨特的香港史，更是一次深刻的生命教育。學生們親眼見證了信仰如何跨越階層，在社區中發揮轉化生命的角色，這份感動遠非課堂所能給予。

承傳社區記憶 培育世界公民

是次「港島深度行」活動，真正體現了本校「立足社區、放眼世界」的教育目標。學生們透過大學中學的協作平台，學習了專業的歷史研究方法；透過親身的訪談，實踐了人文關懷；更透過聆聽漁民的信仰故事，得到了生命的啟迪。我們相信，這群年輕的「歷史記錄者」未來定能肩負起承傳香港記憶的使命，成為具同理心與廣闊視野的世界公民。

學生與漁民長者在船上聊天，了解往昔香港仔漁港的生活。（衛理中學提供圖片）

（內容由衛理中學提供）

