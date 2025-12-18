校園天地︱樂善堂劉德學校「小一成長禮讚」見證生命樹下幼苗茁壯

12月5日，對樂善堂劉德學校的小一學生而言，是一個充滿紀念意義的日子——這天是他們加入學校大家庭，成為小小樂德人三個月的大日子。為紀念這個標誌性的成長里程碑，學校特舉辦「小一成長禮讚」，邀請温文蕙校監、施家殷校董MH、幼稚園校長，以及小一家長等多位嘉賓蒞臨，共同見證孩子從幼稚園踏入小學的重要轉變。（內容由樂善堂劉德學校提供）



啟動儀式：魔法樹葉點亮生命樹

活動在莊重而温馨的氛圍中展開。許校長致辭後，嘉賓們手持代表每位學生的「魔法樹葉」，將其一同掛上舞台中央的「生命樹」，象徵小一樂德人在學校與家庭的共同灌溉下，如幼苗般生機勃發、閃閃發光。這棵生命樹不僅承載每位孩子的獨特個性，更寓意劉校對樂德人成長的守護與期盼。

小司儀表現淡定廣受好評。（樂善堂劉德學校提供圖片）

回顧與表演：記錄成長，唱出心聲

隨後，現場播放了精心製作的成長片段，呈現小一樂德人於過去三個月在課堂裏學習、參與活動及與同儕相處的點滴。不少家長看着孩子從初入學的稚嫩，到逐漸適應並享受校園生活，不禁感動點頭。接着，全體小一樂德人上台合唱《我要升小一》，以活潑歡快的歌聲唱出對未來的期待，其中歌詞：「期盼會有多姿多彩的生活」，正呼應劉校致力為樂德人提供豐富學習體驗的宗旨。

小一樂德人唱出心聲並充滿自信。 （樂善堂劉德學校提供圖片）

承諾與祝福：師長家長共築支持網

於典禮中段的「目標承諾儀式」中，學生代表在班主任帶領下許下承諾，立志成為積極、有承擔的樂德人。此外，班主任及家長代表分享感言，道出這段期間陪伴孩子成長的欣慰與期盼，情感真摯，觸動人心，並勉勵孩子在未來求學生涯中要繼續勇敢探索、持續進步。

小一樂德人感謝媽媽的養育與支持場面温馨。（樂善堂劉德學校提供圖片）

感恩傳承：小相架寄寓守護與成長

活動尾聲，小一樂德人向家長送上親手製作的小相架，感謝父母的養育與支持。這份禮物不僅是孩子的心意，更象徵着家庭與學校共同守護「幼苗」成長的承諾。學校期望透過這份簡單但意義深刻的禮物，讓感恩之心扎根於孩子心中，並在日後繼續萌芽生長。

展望：攜手展開豐盛的小學旅程

「小一成長禮讚」不僅是慶祝孩子適應小學校園生活的日子，更是家校合作的體現。未來六年，學校將繼續與家長攜手，為樂德人營造充滿關愛和機會的學習環境，讓每位樂德人都能在劉德大家庭中健康、快樂地茁壯成長。

小一成長禮讚大合照。（樂善堂劉德學校提供圖片）

（內容由樂善堂劉德學校提供）

