校園天地︱樂善堂余近卿成香港首間赴河南博物院實習與交流中學

2025年7月，樂善堂余近卿中學18名師生前往河南博物院，展開為期11天的實習交流活動。此次合作創下兩項紀錄：既是國家級博物館首次與香港中學建立實習合作關係，也是香港中學生首次獲准進入國家級博物館進行系統性實習。參與師生紛紛表示，此次經歷令人大開眼界，實屬難能可貴的學習機會。



此次實習，分開4個範疇，當中包括了社教部、文創部、文物復修中心及圖書資料館。參與實習的師生需要跟從博物院的專家及工作人員的指引，實踐所學，並了解文物修護與文化保育的重要性。（內容由樂善堂余近卿中學提供）



余中同學正專心聆聽河南博物院導賞員的導賞。（圖片由樂善堂余近卿中學提供）

中四級學生吳同學表示此次活動由博物院安排講解員指導，讓學生們近距離接觸國寶級文物，包括武則天金簡、玉柄鐵劍，以及珍貴的瑪雅文明展品。透過專業講解與現場觀摩，學生們不僅增廣了歷史文化知識，更學習了系統化的講解技巧與禮儀規範。吳同學表示，成為一名合格的講解員，除了要具備對文物的深刻認知，還需要掌握清晰的表達能力與臨場應變技巧。在培訓過程中，許多同學從最初的緊張與不自信，到能夠自如地面對觀眾進行講解，實現了顯著的成長與突破。雖然距離專業講解員的水準仍有差距，但大家都收穫了寶貴的經驗與自信。

而中五學生劉同學則分享，博物院內的圖書館平時與文物修復部門一樣，僅供內部研究使用，外界鮮有機會踏足。此次活動讓學生們成為香港中學界首批進入館內的訪客。走進書庫，映入眼簾的是大量市面罕見甚至已絕版的古籍，其中包括專門記錄瓦片歷史演變的專書，令學生們大開眼界。劉同學表示，這些珍稀館藏在一般書店或校園圖書館中幾乎無法見到，讓人深刻感受到文化典藏的價值。

參觀過程中，學生們還學習了圖書分類法，了解圖書館如何依據系統化方法整理與檢索資料，並親自嘗試尋找一本古籍作為研究材料。透過實際操作，他們體會到研究工作對資料的精確性與全面性要求極高，甚至在研究建築時，還需涉獵瓦片演變、思想、宗教等多方面知識。劉同學指出，這次經歷不僅讓同學們掌握了資料整理與運用的技巧，更深刻理解到詳實資料對於學術研究的重要性。

劉同學代表學校接受內地電視台訪問。（圖片由樂善堂余近卿中學提供）

負責此次交流活動的鄧偉成副校長表示，此次河南博物院的實習機會千載難逢，是香港學界破天荒的創舉，是香港學界與國家級博物館合作的里程碑。鄧偉成副校長十分感謝河南博物院的鼎力支持，不但細心妥善安排，讓學生了解中國歷史及文化，同時又兼顧實務營運，是國情教育與生涯規劃的完美結合。

三位余中代表展示首兩天的學習教材。（圖片由樂善堂余近卿中學提供）

此外，此次行程除河南博物院的實習工作外，余中師生更抽空暢遊了河南開封、洛陽及鄭州市，到包公祠、少林寺、清明上河圖、龍門石窟、隋唐洛陽城、天堂明堂(武則天)等地參觀，擴寬眼界，讓學生親身領略中國文化中的深怕底蘊。

現階段樂善堂余近卿中學已先後與河南博物院、湖南博物院、陝西歷史博物館，以及金沙遺址博物館，簽訂合作協議，為香港學界首例。未來日子，學校期待會跟多間國家級博物院保持合作，弘揚中國文化。

（內容由樂善堂余近卿中學提供）

實習計劃開始前師生大合照留念。（圖片由樂善堂余近卿中學提供）

