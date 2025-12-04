校園天地｜從時裝設計到人工智能的跨域性思維教育

在二十一世紀的創新浪潮中，不同的學習領域正經歷超乎想像的革新與改變。結合美學與工藝的時裝設計，融合人工智能（AI）的學習，孕育出學生跨域性思維。三者的互動，不僅是技術與藝術的結合，更預告著培育學生軟實力的重要性。（內容由明愛聖若瑟中學提供）



這不單單是一個學生秀，更是對完美卓越的追求。（學校提供圖片）

明愛聖若瑟中學的時裝設計教育課程，從70年代的縫紉、車衣，到今日與AI的結合，為時裝設計教育帶來了前所未有的突破與靈感。透過大數據分析與機器學習，學生能迅速掌握全球時尚趨勢、色彩偏好與消費者行為。AI可分析社交媒體圖片，辨識流行元素，協助學生提升對市場需求的敏感度。此外，生成式AI（Generative AI）能根據設計者的初步概念，自動生成服裝版型或布料圖樣，節省繁瑣的試驗時間。這種「人機協作」的模式，不是取代創意，而是創意的延伸，使設計者有更多精力探索情感的表達。

明愛聖若瑟中學學生的設計，不局限於日常穿搭，晚裝也能應付自如。（學校提供圖片）

學以致用、回饋社會是我們教育工作者的初心，設計者需具備跨領域的思維，以理解科技背後的運算邏輯，同時轉化其結果為藝術作品。明愛聖若瑟中學近年運用AI在環保、可持續發展、多元共融的社會需要下設計時裝，這正體現出跨域思維的價值——在不同知識系統之間建立橋樑，發掘創意，看見「未知」。

本校籌備近一年，由人工智能時裝設計教育課程帶領，與服務學習領域結合，舉行了一場別開生面、跨代共融的「未來的未來—人工智能時裝表演」。由學生教導「走秀」的10多位長者用人工智能生成圖案，並結合訪談，了解他們的故事，協助他們設計出充滿其個人特色的時裝。有些長者希望透過時裝表現自己的性格，有些希望從中表達對老伴的感激……每個時尚的背後，都充滿愛與故事。學生在人工智能時裝教育課程中，不但學習業界知識、人工智能的應用，更重要是明白到人文道德關懷的皇重要性，成為才德兼備的年青人。

由籌備到完成時裝秀，學生與長者建立了亦師亦友的關係。（學校提供圖片）

時裝設計、人工智能與跨域性思維之間，是共創、共生的。時裝設計充滿情感與美學，AI提供智慧與效率，而跨域思維則連繫兩者，推動創意走向更廣闊的人文世界。未來的時尚，將不僅是穿在身上的藝術，更是科技、人文與想像力交融的綜合體——體現人類在數碼時代中不斷追尋自我與創新的人文精神。

青春，不是數字框框，而是心境。（學校提供圖片）

（內容由明愛聖若瑟中學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件。

另外，《香港01》能就教育局透過優質教育基金推出的「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）提供舉辦活動、工作坊、專家講座、校外參觀支援，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『我的行動承諾加強版』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。