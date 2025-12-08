校園天地｜攜手逆風　共築成長之路

在當今節奏急速的都市生活中，青少年面對的壓力與挑戰日益增多，如何培養他們的抗逆力與團隊精神，成為教育界與家長共同關注的課題。中華基督教會灣仔堂基道小學與香港外展訓練學校攜手合作，推出「賽馬會逆風同行體育計劃 — 外展親子學堂」，透過一場融合野外體驗與親職教育的獨特課程，不僅讓學生走出舒適區，更讓家長成為孩子成長路上的「神隊友」。（內容由中華基督教會灣仔堂基道小學提供）



歷奇活動。（中華基督教會灣仔堂基道小學提供圖片）

教育初心 逆境中鍛造堅韌品格

中華基督教會灣仔堂基道小學林美霞校長闡述活動初衷時強調：「真正的教育不僅在課堂內傳授知識，更要在生命歷練中塑造品格。我們刻意選擇遠離舒適圈的野外訓練，因為逆境正是孩子最好的成長導師。」林校長表示，學校特別著緊培養學生的「心理韌性」，當孩子們在徒步六小時山路時氣喘吁吁卻仍堅持登頂，在跳下碼頭的瞬間戰勝內心恐懼，這些突破自我的時刻，正是將抽象的抗逆力化為具體生命經驗的過程。她深信，這些經歷將成為學生面對未來人生挑戰的內在資源，讓孩子們明白「困難不是終點，而是成長的起點」。這種透過親身體驗建構的自信與堅毅，遠比課堂說教更能深植人心。

歷奇活動親子合照。（中華基督教會灣仔堂基道小學提供圖片）

躍入自然 挑戰中學習

這項為期近兩個月的計劃內容豐富而具深度，學生將參與行山、碼頭跳海、獨木舟、露營等活動，全程由專業導師帶領。活動中，學生需學習以最原始的方式生火、用樹枝代替叉子燒棉花糖、徒步六小時登山，這些「非凡體驗」不僅鍛鍊體能，更培養解決問題的能力與團隊精神。參與學生楊晞兒分享：「雖然行山好辛苦，但我們都想登頂，最後成功的那一刻，感覺好有成就感！」

親子共學 家長成「神隊友」

計劃特別設計家長抗逆力訓練日營及親子外展訓練活動，讓家長親身體驗與孩子合作的樂趣。楊晞兒家長感動地說：「我見到小朋友可以走出第一步，自己下水，感覺好開心！」她坦言，原本擔心孩子無法堅持，但看到孩子在活動中展現的勇氣與獨立，感到無比欣慰。這種「同在同行」的經歷，讓親子關係在挑戰中得以深化。

蛻變與感恩 見證成長軌跡

另一名學生邱雨悠表示：「在這五天裡，我學會了與人相處和溝通，希望未來能勇敢面對所有困難。」邱雨悠爸爸則感謝學校與賽馬會提供這次難得的機會，讓孩子在大自然中學習團隊合作與溝通，並克服內心恐懼。這些真實的心聲，見證了學生在挑戰中的成長與轉變。

行山。（中華基督教會灣仔堂基道小學提供圖片）

全額資助 減輕家庭負擔

是次計劃獲賽馬會全額資助，每家庭資助額超過一萬港元，減輕家長的經濟負擔，讓更多學生有機會參與。活動期間，學校老師會到營地探訪，為學生打氣及拍照，展現學校對活動的重視與支持。

「賽馬會逆風同行體育計劃 — 外展親子學堂」不僅是一場野外訓練，更是一段親子共學、共成長的旅程。在這條逆風的路上，學生學會了堅持與勇敢，家長學會了陪伴與支持，而學校與社區則見證了教育的無限可能。

親近自然。（中華基督教會灣仔堂基道小學提供圖片）

（內容由中華基督教會灣仔堂基道小學提供）

