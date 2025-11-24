校園天地｜激情全運會　活力@呂小

撰文：校園投稿
出版：更新：

為響應教育局「躍動校園活力人生」計劃（MVPA60），浸信會呂明才小學積極推行SportAct及SportFit獎勵計劃，並自本學年11月起，每逢周三設全民運動日，全校師生穿運動服回校，自由參與校園各項運動設施，營造健康校園氛圍。配合第十五屆全國運動會，學校更舉辦「激情全運會　活力@呂小」活動，並推行「運動護照」，鼓勵學生挑戰自我，收集印章，以實際行動支持全運會。（內容由浸信會呂明才小學提供）

運動無分國界。（學校提供圖片）

火炬傳遞展激情

為慶祝全運會，學校於2025年11月5日舉行火炬傳遞儀式，起點設於天台，經過各樓層，最終抵達校門，象徵全校齊心協力、薪火相傳。首位火炬手由傑出校友馮皓揚（第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」）擔任，象徵傳承與啟迪。隨後，由一至六年級體育校隊學生代表接棒，展現積極進取與勇於拼搏的精神；家長教師會及教師代表也參與其中，體現家校合作。最後由黃校長完成傳遞，寓意領導帶領全體師生共同邁向美好未來。整個儀式充分展現團結、傳承與創新的校園文化，也為全運會揭開序幕。

校友家長師生傳火炬。（學校提供圖片）

動感小息現活力

11月12日，學校舉行男女子混合排球賽，適逢教育局局長蔡若蓮博士JP到訪，並主持開球禮，為比賽增添光彩。蔡局長巡視校園，與學生互動並體驗多項運動及與科技結合的活動。動感小息活動豐富多元，包括AI運動吧內的開合跳、跳繩、深蹲、立定跳遠、縱跳摸高、高抬腿及仰臥起坐，AI系統能準確偵測及分析學生運動數據，幫助同學改善動作，提升表現。健身單車配合iPad虛擬實景，讓學生參與單車競賽，激發熱情。攀爬架訓練學生膽量及協調力，二樓平台設有十字跳、速度梯、跳飛機、數字跳等，考驗敏捷與平衡；天台設有賽跑區、跳繩區，讓學生盡情發揮；禮堂則有JustDance和跳跳墊，釋放活力與創意。

蔡局長也親自一嘗健身單車的樂趣。（學校提供圖片）

透過多元化的運動活動，浸信會呂明才小學師生展現團結、健康及積極進取的精神，為全運會及校園生活注入滿滿的活力。

黃校長也一同參與其中。（學校提供圖片）

（內容由浸信會呂明才小學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件

另外，《香港01》能就教育局透過優質教育基金推出的「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）提供舉辦活動、工作坊、專家講座、校外參觀支援，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『我的行動承諾加強版』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。

校園天地｜聖公會阮鄭夢芹小學辦全校英語日　激發學生英語潛能校園天地｜海拔 3776m 之生命教室 — 用雙腳譜寫富士山青春印記校園天地｜「螢火薈萃　藝綻光芒」　薈藝嘉誠25綜藝晚會校園天地｜佛教林炳炎紀念學校參與社創方案活動　激發學生成長校園天地｜「恐龍迎生」笑聲響徹校園　開筆破蒙啟智潤童心校園天地｜京港澳學生攜手研學　同住同學共話未來校園天地｜元朗天主教中學3位DSE考生獲派三大　薪火相傳回饋母校校園天地｜繁花錦繡創意無限　官立中學聯校中式圍裙設計比賽落幕校園天地︱盲盒義工團不一樣的體驗學生赴日本農村　寓服務於學習校園天地︱基督教聖約教會堅樂中學辯論隊7奪冠　服務精神獻社群校園天地︱啟迪夢想　翱翔天際校園天地︱愛官與國內姊妹校辦全運嘉年華 學生體驗運動項目校園天地︱銀禧校慶齊啟航　開拓教學新體驗校園天地︱快樂啟蒙　讓英語學習更廣更遠校園天地︱樂善堂余近卿成香港首間赴河南博物院實習與交流中學校園天地︱筲箕灣官立小學「太空科學學習計劃」正式起動校園天地︱教育局局長蔡若蓮出席中華基督教會基智中學甲子校慶禮校園天地︱衛理中學港島深度行　大學中學傳承漁舟唱晚校園天地︱人工智能融入教育　啟發師生新思維
校園天地
01教育