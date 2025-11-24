校園天地｜激情全運會　活力@呂小

為響應教育局「躍動校園活力人生」計劃（MVPA60），浸信會呂明才小學積極推行SportAct及SportFit獎勵計劃，並自本學年11月起，每逢周三設全民運動日，全校師生穿運動服回校，自由參與校園各項運動設施，營造健康校園氛圍。配合第十五屆全國運動會，學校更舉辦「激情全運會 活力@呂小」活動，並推行「運動護照」，鼓勵學生挑戰自我，收集印章，以實際行動支持全運會。（內容由浸信會呂明才小學提供）



運動無分國界。（學校提供圖片）

火炬傳遞展激情

為慶祝全運會，學校於2025年11月5日舉行火炬傳遞儀式，起點設於天台，經過各樓層，最終抵達校門，象徵全校齊心協力、薪火相傳。首位火炬手由傑出校友馮皓揚（第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」）擔任，象徵傳承與啟迪。隨後，由一至六年級體育校隊學生代表接棒，展現積極進取與勇於拼搏的精神；家長教師會及教師代表也參與其中，體現家校合作。最後由黃校長完成傳遞，寓意領導帶領全體師生共同邁向美好未來。整個儀式充分展現團結、傳承與創新的校園文化，也為全運會揭開序幕。

校友家長師生傳火炬。（學校提供圖片）

動感小息現活力

11月12日，學校舉行男女子混合排球賽，適逢教育局局長蔡若蓮博士JP到訪，並主持開球禮，為比賽增添光彩。蔡局長巡視校園，與學生互動並體驗多項運動及與科技結合的活動。動感小息活動豐富多元，包括AI運動吧內的開合跳、跳繩、深蹲、立定跳遠、縱跳摸高、高抬腿及仰臥起坐，AI系統能準確偵測及分析學生運動數據，幫助同學改善動作，提升表現。健身單車配合iPad虛擬實景，讓學生參與單車競賽，激發熱情。攀爬架訓練學生膽量及協調力，二樓平台設有十字跳、速度梯、跳飛機、數字跳等，考驗敏捷與平衡；天台設有賽跑區、跳繩區，讓學生盡情發揮；禮堂則有JustDance和跳跳墊，釋放活力與創意。

蔡局長也親自一嘗健身單車的樂趣。（學校提供圖片）

透過多元化的運動活動，浸信會呂明才小學師生展現團結、健康及積極進取的精神，為全運會及校園生活注入滿滿的活力。

黃校長也一同參與其中。（學校提供圖片）

