校園天地︱人工智能融入教育　啟發師生新思維

隨着人工智能（AI）迅速發展，東華三院高可寧紀念小學積極推動AI教育，從「教師教學」與「學生學習」兩個層面入手，讓科技成為推動學與教創新的力量。教師在設計教案時，善用AI技術達至「視覺化、具體化、互動化及多感觀」四大目標，使抽象知識變得具體，學習歷程更富層次與感官體驗。（內容由東華三院高可寧紀念小學提供）



本校教師在上年度已陸續將AI元素融入課程中。中文科以「二十年後的我」為主題，讓小五學生撰寫一封給未來自己的信。學生像以往一樣在課堂中完成作文，教師在課後運用AI影像生成技術，為每位學生製作「二十年後的樣貌」照片。學生觀看自己「長大」後的模樣，再重讀信件、與同學交流，感受特別深刻。本校亦把製作的照片交給學生，讓學生自行保管，靜待二十年後是否能夠達成目標！這不僅是一場寫作練習，更是一場關於「自我認同與夢想」的生命教育。

學生觀看自己「長大」後的模樣，再重讀信件、與同學交流。（東華三院高可寧紀念小學提供圖片）

音樂科方面，本校每年都會在畢業典禮獻唱，24至25年度本校率先讓人工智能融入音樂創作之中。讓六年級同學憑歌寄意，以分組形式，運用Ai創作屬於自己的畢業歌，在畢業禮中演唱。歌詞抒發了對校長、各位老師和同學的謝意，並承蒙師長的教導，立志將來要貢獻社會，服務他人。在畢業典禮中，全場獻唱學生自行創作的歌曲，相信是學生的一大成就。

六年級同學憑歌寄意，抒發對學校的各種謝意。（東華三院高可寧紀念小學提供圖片）

在電腦科課程中，教師積極引入人工智能（AI）應用。學生嘗試運用AI工具創作音樂短片，並與同學互相分享作品。在計劃後期，學生更前往長者中心，與長者一同體驗AI創作過程，進行跨代交流。整個過程不僅提升了學生的數碼素養，亦讓他們學會善用科技促進跨代溝通與合作，實踐科技與人文關懷的結合。人工智能不只是冷冰冰的技術，更是培育學生創造力與同理心的契機。本校將繼續以「科技 × 教育 × 人文」為發展方向，讓教師敢創新、學生能實踐，攜手邁向智慧教育的新里程。

中文科以「二十年後的我」為主題，讓小五學生撰寫一封給未來自己的信。（東華三院高可寧紀念小學提供圖片）

