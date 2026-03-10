教育臻善｜內地遊學的教育價值：香港青年成長的必修課

文：曾璧山（崇蘭）中學何沛勝校長

近年教育局有系統地鼓勵香港的中小學生往內地進行交流及體驗，相信每所的中小學最少有一所內地的姊妹學校，甚或幼稚園亦有內地的姊妹學校。此外，教育局亦為不同年級與課程需要，預先為中小學組織及安排多項內地交流與考察計劃，如「同根同心」、「同行萬里」、「赤子情.中國心」等，為學校提供了更方便及更完備的支援。在此不談此類計劃的好處，但教育局刻意促進內地與香港兩地的學生進行更深入及更互動的體驗，卻是不爭的事實。很多人有意無意地歸根於學校要推行國家安全教育的需要，故硬推學校要進行大大小小的內地遊學活動及姊妹學校交流活動。



但本人認為，若把所有的內地交流活動一律歸根因政策需要而推動的活動，這未免與忽略了教育的實際需要，無視香港學子的成長、建立正確價值觀的必要性。內地遊學是香港青年成長的必修課。

（作者提供）

回想我當年首次回內地，是小六升中一的暑假。當時內地給的印象十分震撼——城市破舊、經濟呆滯，灰白鬆散的米飯⋯⋯，這承載着那個年代國家的艱難回憶。多年後回望，那不僅是一段旅行記憶，更是一段成長歷程，也是一個提醒：國家曾在一窮二白中起步，而今天的繁榮並非偶然，是全國人民長期努力的成果。。

廿多年前，很多學校都參與過內地的助學扶貧活動，當年山路崎嶇、資源有限，當地學生人窮志不窮，每天步行一兩小時到簡陋的泥磚學校上課，實屬等閒，但他們都十分珍惜，專心學習。那一刻，我更真切理解「教育」之於國家的意義：它不是短期工程，而是把希望一點一滴灌注入下一代身上。隨著國家的發展，公路網不斷的擴展，車程時間大幅縮短，沿途目睹各地的躍進，內心總是既既驚且喜，讚嘆中帶有感動。

這正是內地遊學的價值，它並不止於「看見變化」，更是一種有系統的學習方式，把課本知識轉化為學生可感受、可思考、甚至可內化成價值觀的經驗。

（作者提供）

中國幅員遼闊，南北氣候迥異、東西地貌多變，人口14億，民族56個；23個省、5個自治區、4個直轄市及2個特別行政區，歷史文化層層沉澱，構成了豐富多元的中國。若只停留在課本章節，「祖國」只是名詞；唯有親身走進不同地域，理解各地經濟、文化、歷史與人文特色的差異，學生才能真正體會中國的多樣與厚度。內地遊學是把「國情教育」從背誦式理解，提升為建基於經驗的理解。當學生把所見所聞與課堂知識互相印證，學習就不再停留在「記得」，而是走向「明白」。

內地山河壯麗，蒼茫大漠、雄偉群山、奔流江河、無邊草原，往往帶來超越語言的震撼。學生在壯闊景觀中學得敬畏自然、理解自身渺小，繼而學會謙卑、沉穩與包容。這些不是「說教」能替代的成長，而是親身站在天地之中，震撼心靈而自然生成的領悟。

（作者提供）

近年內地各省巿往往製作很特色的大型文化表演，如《再見平遙》、《印象劉三姐》、《印象西湖》等，光影麗聲襯托宏大場景，把地域文化、集體記憶與價值情感濃縮成動人心絃的故事。走進河南大大小小的博物館，感受中原文化脈絡；從雲南認識抗日名將周保中，到長沙憑弔國家主席毛澤東；在騰衝體會滇緬公路的艱險與抗日戰爭的慘烈。學生會逐漸明白：今天我們的安逸生活，是昔日先輩捨身捐軀換來的；和平需要珍惜，責任必須承傳。這正是內地遊學最深層的力量：它把「正確而正面的價值觀」放進可感、可思和可回味的情境中。家國情懷，民族認同，這絕非其他海外遊學團所能達到的。

香港青年（不單是學生）更需要在真實的土地與歷史中，建立對國家的認同、對世界的理解、以及塑造人生的方向。內地遊學不是額外負擔，而是學生成長的必修課。「萬卷書行萬里路」，走出去，學生的視野更大，世界更廣，未來也就更寬濶了。

（作者提供）

作者：曾璧山（崇蘭）中學何沛勝校長



何校長於80年代畢業於香港培正中學，在中學期間打下了堅實的學術基礎，及後在中文大學獲學士學位、教育文憑及教育學碩士，並於1990年開始投身香港教育界，服務中學三十多年；先後在教育局課程發展處、香港考評局及沙田區擔任多項公職，現為沙田中學校長會副主席、中文中學聯會司庫、新界校長會教師事務工作小組召集人及香港中文大學教育學院校友會會長。



香港津貼中學議會簡介：



香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

