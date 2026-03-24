教育臻善｜從「完成功課」到自製學習平台：AI浪潮下的學習新模式

文：沙田培英中學朱嘉添校長

最近一份教育問卷調查的結果，在教育界引起了不少討論。報告指出，現今有相當比例的學生表示，如果沒有人工智能（AI）的輔助，他們將難以完成功課。聽起來，這似乎是一個令教育工作者憂心的信號，暗示著學生可能正喪失獨立處理學業的能力。然而，若我們換一個角度思考，這何嘗不是新一代擁抱最新科技、將 AI 轉化為學習助力的表現？



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在現代社會，許多複雜的任務都必須依賴科技與工具才能高效完成。如果我們的孩子能學會將 AI 用於促進學習，而非單純的替代思考，這難道不是一個更值得鼓勵的方向嗎？正是基於這份對科技的正面展望，我們學校積極推動學生將 AI 應用於學習中。

隨著技術的演進，AI 已不再局限於簡單的對話或蒐集資料。現在，學生不僅能用它生成文字、圖片或影片，甚至能透過 AI 工具輔助編寫應用程式。這為學習創造了無限的可能。在我們學校，就有學生利用 AI 編寫出專屬的自學軟件。

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最令我印象深刻的，是學生自發研製的一個「中文溫習平台」。文言文一向是不少學生的痛點，但這群學生透過 AI 工具，建立了一個能自動生成題目、拆解文言文難點的系統，甚至還能記錄個人的學習進程。這種由學生自製的小工具，用起來不僅多了一份親切感，更因為開發者本身就是學習者，能直接針對同儕的學習困難對症下藥。

在這個過程中，學生的角色發生了根本性的轉變。他們不再是被動接收知識的容器，而是透過科技工具，親手為自己打造學習的路徑，真正成為了「學習的主人」。

「水能載舟，亦能覆舟」。現今的人工智能領域就像一片翻騰的藍海，充滿機遇也伴隨挑戰。作為教育工作者，我們必須把握這個契機，藉助科技啟發學生的自我探索動力。現在的知識已不再僅僅侷限於教室內的講授，連學習模式本身，都可以由學生透過科技工具自行生成。

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因此，我並不擔心學生學不會使用 AI 工具，因為他們生於數位時代，掌握技術是遲早的事。我認為真正重要的，是「人工智能素養」的培養。我們要引導學生學會分辨不同工具的利弊，並在海量的 AI 生成資訊中具備核實與思辨的能力。只有具備了這種素養，學生才能在科技的浪潮中保持清醒，不被工具駕馭，而是成為這項新科技真正的航行者與主人。

沙田培英中學朱嘉添校長。（作者提供）

作者：沙田培英中學朱嘉添校長



朱嘉添是現任沙田培英中學校長及香港電腦教育學會主席，一直致力推動ICT及編程教育、電子學習和 STEAM 教育的發展。在教育領域擁有近 20 年經驗的他，不僅在校內推行創新教學，亦透過學會舉辦多元化活動，提升教師與學生對電腦科技及 STEAM 的認識，特別專注於人工智能教育、資訊素養教學及 STEAM 課程的推廣。



朱校長積極參與教育界的多項顧問工作，曾獲教育局及其他專業團體邀請，擔任多個顧問委員會成員，為推動教育改革出力。他亦屢獲殊榮，包括傑出 IT 教師獎及資訊素養教學獎等，充分展現其在教育及創新科技界的付出。



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