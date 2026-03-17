文：金巴崙長老會耀道中學衞振豪校長

站在禮堂後方，看着舞台上《綠野仙蹤》的主角桃麗斯沿着黃磚路前行，尋找回家的方向，我心中百感交集。台下觀眾未必知道，這條黃磚路，這群演員與幕後人員，花了超過一年時間，才一步一步走到這裏。



一連四場的二十周年校慶英語音樂劇《綠野仙蹤》在掌聲中落幕。對觀眾而言，這是一場視聽盛宴；對參與其中的師生來說，這是一場關於成長的洗禮。而對我來說，這正正回應了一個根本問題：教育，究竟是為了什麼？

一連四場的二十周年校慶英語音樂劇《綠野仙蹤》。（作者提供）

教育，是讓人發現自己可以

最初提出要做英語音樂劇時，有同事說：「這是不可能的任務。」今天回想起來，我仍然感觸良多。

英語音樂劇，意味着學生要用非母語演繹對白、理解劇本情感；要同時兼顧舞蹈、歌唱，更要與現場管弦樂團、複雜燈光音效完美配合；後台還有超過六十位演員的服裝管理、佈景轉換 — 每一個環節都錯綜複雜。

但正因為「不可能」，才激發起全校師生的鬥志。

透過英語音樂劇，學生可以在舞台上發光發亮。 （作者提供）

我記得飾演桃麗斯的同學，跳舞和唱歌並非她的強項。面對偌大的舞台、數百雙注視的眼睛，那份膽怯與生澀是顯而易見的。但她沒有退縮，每天放學後留下來反覆練習，學習用語言、用肢體動作去表達角色的內心世界。

看着一個學生從手足無措，到最後能夠自信地在台上發光發熱，衝破自己的難關，這就是作為教育工作者最想見到的成果。

教育的目的，從來不是篩選誰是天生的明星，而是讓每一個人發現：原來我也可以。

提供舞台，讓學生做主角

學校的角色是什麼？我常常思考這個問題。我深信學校的責任是提供一個最好的舞台，讓學生展現學習成果。

這個舞台，不僅屬於台上的演員。

我記得有參與的同學分享，英文曾是他最大的恐懼。面對密密麻麻的劇本，他感到害怕與無助。但正因為有一群同伴與他同行，大家一起練習、互相鼓勵，甚至為了不想拖累團隊而堅持下去。

負責後台工作的同學，在漆黑中快速準確地搬運道具、切換場景，一絲不苟；管理服裝的同學，要照顧好六十多位演員的繁複裝扮。他們沒有機會在觀眾面前接受掌聲，但他們的付出同樣重要。正是這群無名英雄的默默耕耘，才讓台前的演出得以完美呈現。

老師的參與，更讓這份「同行」的力量發揮到極致。許多老師也是第一次踏上舞台，他們放下身段，與學生一起摸索、一起犯錯、一起進步。看着老師與學生並肩站在聚光燈下，我深深體會到，這正是我們想要的教育現場——用行動告訴學生：學習是終身的，我們都是追夢路上的夥伴。

探索中成長，經歷中學習

籌備工作超過一年，當中包括無數個長假期。當別人都在享受與家人共聚的溫馨時光，我們的師生卻選擇回到學校禮堂，在空蕩的舞台上一遍又一遍地排練。

這份熱誠，甚至感染了原本只是工作夥伴的導演。後來每個星期日，他都帶着家人一起回校，與師生並肩作戰。他告訴我，他在這裏看到了一種久違的、純粹的勇氣。

我看見學生在探索中成長，在經歷中學習。他們學會了在壓力下保持冷靜、與夥伴溝通、共同解決問題。他們體會到，戲劇藝術的核心不在於個人有多耀眼，而在於學習信任與承擔。

不止是一場演出

這次《綠野仙蹤》的演出，不單單是一場二十周年校慶活動。在我眼中，它是一堂最寶貴的人生課，教會我們堅毅、勇氣、合作與培養歸屬感。

逾200名學生台前幕後同心協力，攜手成就一場圓滿動人的音樂劇演出。（作者提供）

超過200名學生參與其中，累計1356位觀眾入場欣賞。這些數字背後，是200多個年輕人發現自己潛能的過程，是200多個家庭見證子女成長的感動時刻，更是我們學校教育理念的一次完整呈現。

教育的真諦，從來不在於灌輸多少知識，而在於能否喚醒每個人內在的力量。正如《綠野仙蹤》的主角桃麗斯最終發現，回家所需的力量，其實一直就在自己身上。教育就是深信每一個人都擁有無限的可能。

這份感動，將會化作養分，滋養着每一位參與者，在未來的人生舞台上，繼續懷抱夢想，勇敢前行。

作者：金巴崙長老會耀道中學 衞振豪校長



秉持基督教育精神，深信每個孩子都是獨特的。在教育路上，以生命影響生命，透過多元活動引導學生認識自我、探索世界，在愛與信任的氛圍中發掘潛能。致力將生命教育融入校園每個角落，陪伴孩子建立健康身心，學習從成敗得失中成長，最終成為有情有夢的未來主人翁。



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