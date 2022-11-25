何明華會督中學設5G智能水耕種植系統　SmarTone助升級智慧校園

5G在香港日趨普及，應用層面隨之擴闊，有學校引入5G於校園推行STEM教育。香港聖公會何明華會督中學參與「SmarTone 5G Ednovation 智慧校園計劃」，成為3間參與計劃的先導學校之一，由SmarTone提供技術及解決方案，設立「5G智能水耕種植系統」及升級校舍成5G智慧校園，並獲通訊事務管理局辦公室的「鼓勵及早使用5G 技術資助計劃」撥款。



香港聖公會何明華會督中學金偉明校長表示，計劃令學生了解到科技如何改善日常生活，以及提升學校管理效率。



觀塘聖公會何明華會督中學是「SmarTone 5G Ednovation 智慧校園計劃」的3間先導學校之一。圖左起為SmarTone數碼科技及開發總經理梁廣德、觀塘聖公會何明華會督中學金偉明校長及SmarTone寬頻及固網電話業務主管羅艷芬。

5G速度上載4K影像供AI分析 學生隨時隨地觀察農作物

「5G智能水耕種植系統」與一般水耕種植的不同之處，在於設有16個4K高清鏡頭，每日24小時拍攝植物生長，影片將串流上載到雲端由人工智能（AI）進行分析，以找出植物的微細變化，使學生了解植物在不同環境下生長的差別。為此影片解像度要高達4K，才能為AI提供足夠像素密度進行分析，但一般4G網絡難以提供足夠網速，需要用上5G傳輸數據。

圖左為「5G智能水耕種植系統」的其中一個水耕種植設備。

水耕種植系統會自動上載資料到雲端，讓學生可以隨時隨地監察不同指標、取得種植數據，更可以因應植物狀態遙距控制系統。

水耕種植促進跨學科學習 教知識同時培養學生價值觀

金偉明校長表示，水耕種植涉及跨學科學習，除了物理、生物及化學外，也會涉及地理、生活與社會、資訊及通訊科技、數學等知識，例如地理科有關肥料的使用及垂直耕種的課題、資訊及通訊科技科有關物聯網（IoT）的概念等。

金偉明校長解釋指水耕種植可以進行跨學科學習及建立學生不同價值觀。

該校楊庭威老師解釋水耕種植系統教學例子時舉例，學生可透過系統研究及收集數據，找出不同波段光線對植物的影響，例如在紫色光線的影響下，植物會較矮但葉面較大；白色光線則會令植物長得較高。金偉明校長指，學生得悉學校引入水耕種植系統感到十分開心並不時圍觀，對教學上反應非常正面。

楊庭威老師表示，生可以透過系統研究及收集數據，找出不同波段光線對植物的影響。

除學術知識外，水耕種植可建立學生不同的價值觀。例如透過親手種植，使學生明白到要珍惜食物，將收成送給老人院，培養他們的關愛精神及同理心。金偉明校長透露，為配合國民教育，現正計劃種植中草藥，學生可以從中學習中國歷史或中醫藥發展，增進對中國文化的了解。

校舍裝設節能系統 教師一鍵控制課室設備

學校在安裝「5G課室節能系統」之後，教師可以一鍵控制設備開關，例如課室的投影機。

由於課室裝有感應器（圖中圓形狀的小球體），系統可以視乎情況自動開燈及關燈。

至於在升級校舍方面，學校現時已經安裝「5G課室節能系統」，將物聯網（IoT）設備連接至5G網絡。教師可以透過手機控制課室燈光、風扇、冷氣以及影音開關，上課時更可以一鍵控制設備開關，以動作感應控制燈光。

楊庭威老師提到，由於學校課室都已安裝感應器，如果系統認為課室會長時間有人使用，就會自行開燈；相反，當課室內無人亦會自動關燈。系統除了可以節約能源之外，亦提升了管理效率。

SmarTone為不同學校度身訂造解決方案 提高STEM教育趣味性

SmarTone寬頻及固網電話業務主管羅艷芬解釋指，計劃期望透過引入SmarTone 5G網絡，配合學校支持，將5G技術轉化成不同方面的實際應用，增加學生學習興趣和發揮潛能，提升學校行政效率，而SmarTone會根據不同學校的需要和目標，提供度身訂造的方案。

SmarTone寬頻及固網電話業務主管羅艷芬表示，SmarTone會為不同學校的需要提供度身訂造的解決方案。

她表示，計劃可以提高STEM教育的趣味性，為學生提供實戰環境，促進吸收知識。SmarTone數碼科技及開發總經理梁廣德亦以「5G智能水耕種植系統」為例，指5G技術令學生可自行研究各種種植方法及進行微調，是過去中學生難以享有的學習體驗。

SmarTone數碼科技及開發總經理梁廣德表示，5G技術可以提供過去中學生難以享有的學習體驗。

除了香港聖公會何明華會督中學之外，另外兩間參與「SmarTone 5G Ednovation 智慧校園計劃」的學校包括九龍灣聖若翰天主教小學及天水圍萬鈞伯裘書院，兩間學校分別設立了「5G巴士課室節能系統」及「5G智能飼養箱」。SmarTone計劃未來與更多學校及機構合作，共同開發多元化及創新的5G智慧校園方案。