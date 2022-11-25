何明華會督中學設5G智能水耕種植系統 SmarTone助升級智慧校園
5G在香港日趨普及，應用層面隨之擴闊，有學校引入5G於校園推行STEM教育。香港聖公會何明華會督中學參與「SmarTone 5G Ednovation 智慧校園計劃」，成為3間參與計劃的先導學校之一，由SmarTone提供技術及解決方案，設立「5G智能水耕種植系統」及升級校舍成5G智慧校園，並獲通訊事務管理局辦公室的「鼓勵及早使用5G 技術資助計劃」撥款。
香港聖公會何明華會督中學金偉明校長表示，計劃令學生了解到科技如何改善日常生活，以及提升學校管理效率。
5G速度上載4K影像供AI分析 學生隨時隨地觀察農作物
「5G智能水耕種植系統」與一般水耕種植的不同之處，在於設有16個4K高清鏡頭，每日24小時拍攝植物生長，影片將串流上載到雲端由人工智能（AI）進行分析，以找出植物的微細變化，使學生了解植物在不同環境下生長的差別。為此影片解像度要高達4K，才能為AI提供足夠像素密度進行分析，但一般4G網絡難以提供足夠網速，需要用上5G傳輸數據。
水耕種植系統會自動上載資料到雲端，讓學生可以隨時隨地監察不同指標、取得種植數據，更可以因應植物狀態遙距控制系統。
水耕種植促進跨學科學習 教知識同時培養學生價值觀
金偉明校長表示，水耕種植涉及跨學科學習，除了物理、生物及化學外，也會涉及地理、生活與社會、資訊及通訊科技、數學等知識，例如地理科有關肥料的使用及垂直耕種的課題、資訊及通訊科技科有關物聯網（IoT）的概念等。
該校楊庭威老師解釋水耕種植系統教學例子時舉例，學生可透過系統研究及收集數據，找出不同波段光線對植物的影響，例如在紫色光線的影響下，植物會較矮但葉面較大；白色光線則會令植物長得較高。金偉明校長指，學生得悉學校引入水耕種植系統感到十分開心並不時圍觀，對教學上反應非常正面。
除學術知識外，水耕種植可建立學生不同的價值觀。例如透過親手種植，使學生明白到要珍惜食物，將收成送給老人院，培養他們的關愛精神及同理心。金偉明校長透露，為配合國民教育，現正計劃種植中草藥，學生可以從中學習中國歷史或中醫藥發展，增進對中國文化的了解。
校舍裝設節能系統 教師一鍵控制課室設備
至於在升級校舍方面，學校現時已經安裝「5G課室節能系統」，將物聯網（IoT）設備連接至5G網絡。教師可以透過手機控制課室燈光、風扇、冷氣以及影音開關，上課時更可以一鍵控制設備開關，以動作感應控制燈光。
楊庭威老師提到，由於學校課室都已安裝感應器，如果系統認為課室會長時間有人使用，就會自行開燈；相反，當課室內無人亦會自動關燈。系統除了可以節約能源之外，亦提升了管理效率。
SmarTone為不同學校度身訂造解決方案 提高STEM教育趣味性
SmarTone寬頻及固網電話業務主管羅艷芬解釋指，計劃期望透過引入SmarTone 5G網絡，配合學校支持，將5G技術轉化成不同方面的實際應用，增加學生學習興趣和發揮潛能，提升學校行政效率，而SmarTone會根據不同學校的需要和目標，提供度身訂造的方案。
她表示，計劃可以提高STEM教育的趣味性，為學生提供實戰環境，促進吸收知識。SmarTone數碼科技及開發總經理梁廣德亦以「5G智能水耕種植系統」為例，指5G技術令學生可自行研究各種種植方法及進行微調，是過去中學生難以享有的學習體驗。
除了香港聖公會何明華會督中學之外，另外兩間參與「SmarTone 5G Ednovation 智慧校園計劃」的學校包括九龍灣聖若翰天主教小學及天水圍萬鈞伯裘書院，兩間學校分別設立了「5G巴士課室節能系統」及「5G智能飼養箱」。SmarTone計劃未來與更多學校及機構合作，共同開發多元化及創新的5G智慧校園方案。