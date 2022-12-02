平和基金不賭波球迷吉祥物設計比賽　歡迎中學生報名參加

因應2022年世界盃，平和基金及民政及青年事務局已經展開「不賭波 做個醒目真球迷」抗賭波推廣及公眾教育計劃，透過一連串活動及宣傳項目提高公眾對沉迷賭博衍生問題的認知，並宣揚健康無賭信息。



重點活動為「平和基金吉祥物設計比賽」，鼓勵市民發揮創意為平和基金設計吉祥物。比賽設中學組和公開組，每組冠軍可獲3,000港元禮券及獎狀。



比賽鼓勵中學生和市民發揮創意，設計能夠代表平和基金的吉祥物，以介紹基金「健康生活 不迷賭」的工作和加深公眾對平和基金的認識。

參加者可透過網上提交作品參賽（網址），並接受參賽者以手繪或電腦繪圖為平和基金設計吉祥物參賽，並需附有總字數不多於100個中文或英文字的作品簡介，包括吉祥物名稱、創作意念等。比賽分設中學組和公開組，評審會按照主題表達（40%）、整體美感（30%）、創意表達（30%）評分。

每個比賽組別均設有冠、亞、季軍各1名及優異獎10名。得獎者均可獲得獎狀及禮券，每組冠、亞、季軍將分別獲頒3,000元、2,000元和1,000港元禮券及獎狀，而優異獎得獎者可獲頒500港元禮券及獎狀。

比賽將於12月18日晚上11:59:59截止報名，主辦單位將適時於平和基金網頁公佈比賽結果，並會另行通知得獎者領獎事宜。如欲了解更多比賽詳情，可登入比賽網頁。