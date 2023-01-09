林護紀念中學Meme圖教經濟　學生讚可加強記憶、釐清易混淆概念

網絡經常流傳各式各樣的Meme圖（又稱迷因圖或梗圖），為網民帶來笑料，不過這些「得啖笑」的Meme圖，原來也可以成為學習材料！葵青區聖公會林護紀念中學經濟科李老師在疫情上網課期間為了吸引學生投入課堂，特意讓學生以Meme圖製作簡而精的筆記，整合課堂所學，並讓學生互相學習。



該校5位中五學生林鈺珊（Shanize）、鄭智晴（Elki）、譚梓澄（Toby）、李凱林（Angel）及黃澤明（Anson）在分享學習經驗時表示，對於以Meme圖做筆記感到十分驚喜，而Meme圖筆記不但能加強對課堂內容的記憶，幫助分清意思相近、容易混淆的經濟學概念。



聖公會林護紀念中學的5位中五學生在介紹以Meme圖製作筆記的時候提到，該方法可以加深他們對課堂內容的記憶力。圖左起為譚梓澄（Toby）、李凱林（Angel）、鄭智晴（Elki）、林鈺珊（Shanize）及黃澤明（Anson）。（盧勁揚攝）

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Meme圖十分常見 老師要求用作寫筆記時「呆咗」

李老師於引入Meme圖教學時，當時同學們正就讀中四。譚梓澄形容，得知要以Meme圖寫筆記時「我哋都呆咗」，因為他們學習的經濟概念較為簡單，製作Meme圖需要摸着石頭過河，不過漸漸樂在其中。而李凱林就曾擔心造Meme圖有一定難度，不過在老師指導下，加上得知網上有簡單的生成器可助節省時間，最後亦成功製作令同學們留下深刻印象的Meme圖。

同學們表示，認為使用Meme圖寫筆記更能分清楚一些容易混淆的概念，並加深記憶。（盧勁揚攝）

Meme圖筆記釐清概念、印象更深 整合即變雞精書

Meme圖筆記的優點之一，在於有助學生們對書本內容的記憶和印象更深刻。鄭智晴表示，製作Meme圖筆記期間會不知不覺學到很多東西，即使是容易混淆的經濟概念如「免費物品」，仍會銘記於心。另外，由於文憑試考試範圍廣闊，即使Meme圖未能整合所有知識，亦可概括及清晰表達不少概念。

黃澤明提到，由於造Meme圖的機會不多，「（只會）整兩、三次Meme圖，錯咗都會特別有印象」。相反平日經相操練答題目備戰文憑試，由於過於公式化，往往答錯錯目也不會特別有印象，認為做Meme圖溫習比做試卷更能加深記憶。

林鈺珊亦說，如果整合所有Meme圖，相信可以成為一本圖像版的「Last Minute雞精書」，「可能大部份人臨考試之前如果睇住本雞精書，見到有好多文字可能會有啲不安，（呢本）可以畀大家輕鬆一下之餘都可以溫到知識」。

林鈺珊同學（左三）表示，相信將Meme圖整合之後，可以成為一本圖像版的Last Minute雞精書。（盧勁揚攝）

同學分享Meme圖互相學習 學習更有衝勁

學生們完成Meme圖後，會上載到雲端硬碟與同學分享。學生們在雲端硬碟看到有用的作品時可以自行下載收藏作學習之用，或是給予建議和意見，亦會投票選出最好的作品，並由老師送出小禮物作鼓勵。

譚梓澄認為，這個過程令他們可以分享知識，「大家都係望住DSE呢個目標走嘅時候，成件事可能更加有衝勁」。鄭智晴補充指，同學之間存在良性競爭，看到別人有較好的作品時，都會從中學習及進步，令他們更有幹勁，從而帶動課堂氣氛。

鄭智晴同學（右二）認為，分享Meme圖的過程可以帶動課堂氣氛。（盧勁揚攝）

Meme圖筆記效果較預期好 改善同學過度着重文法問題

李老師解釋，引入Meme圖筆記的原因之一，是因為疫情期間只能上網課，過程過於單向，老師未能看到學生抄寫的筆記內容之餘，學生之間亦無法分享筆記。如果要學生將筆記拍照上傳，亦可能會遇上學生沒有抄筆記、不想分享自己的筆跡、擔心英文文法出錯等問題。而Meme圖使用的文字簡單、不着重文法，學生亦不需要展示自己的筆跡，使學生們的學習重點可以回歸學科知識。

Meme圖筆記已經應用一段時間，李老師認為教學效果比預期好，因為學生們上課時表現積極投入，亦會互相學習，他更可以透過Meme圖糾正學生錯誤的理解。李老師亦提到，相比起一式一樣的功課，批改Meme圖的時間雖然會多一些，但由於學生的作品不會一樣，改簿過程更為開心有趣，「有時見到靚嘅我仲會Save低佢，留畀之後升上嚟嘅同學用」。

該校黃副校長表示，學校十分歡迎李老師引入具創意的教學方式，亦希望培養學生發自內心（Intrinsic）的學習動機，從中獲得滿足感和成功感。他又認為，Meme圖不但可以培養學生展示技巧（Presentation Skill），更可以將學科知識變得更易入腦。