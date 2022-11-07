再多一名DSE狀元！林護尖子覆核後成文憑試狀元　赴劍橋讀生物

【DSE / 文憑試 / 狀元】考評局公布，2022年文憑試上訴覆核後，再多2名考生考獲7科5**成為狀元，令文憑試狀元總數增至11人。其中一名「遲來的狀元」是聖公會林護紀念中學考生區沛恩，她於7月放榜時於中文、英文、數學、通識、生物、物理考獲5**，而化學則考獲5*級。及後她向考評局就化學科申請成績覆核和覆核上訴後，終獲5**，成為文憑試狀元，亦是該校首位文憑試狀元。



聖公會林護紀念中學表示，該校文憑試考生區沛恩（左）向考評局覆核上訴後，於文憑試考獲7科5**，成為文憑試狀元。（聖公會林護紀念中學提供）

聖公會林護紀念中學表示，區沛恩於文憑試應考7科於中文、英文、數學、通識、生物、化學及物理，連同語文科所有分卷全部獲得5**，成為該校首名文憑試狀元。她亦是菲臘親王獎學金得主，現正於劍橋大學修讀自然科學（生物）。

校方透露，區沛恩自小對科學有濃厚興趣，早在初中已積極參加由香港資優教育學苑、科技大學及中文大學等機構舉辦的科學課程。透過教會的探訪活動，令她特別關注長者的醫療需要，立志透過科學研究，從而改善長者生活素質，並為此於大學選修生物。另外，她在文憑試後的暑假曾擔任學校初中科學增潤課程的導師，鼓勵初中同學提早接觸和探索科學。

課外活動方面，她取得鋼琴及敲擊樂8級，亦積極參加學校橋牌活動，並代表學校參與學界比賽。同時她是國際生物奧林匹克香港區比賽2020年金獎及2021年「荃葵青區傑出學生選舉」傑出學生獎得主。

聖公會林護紀念中學表示，該校文憑試考生區沛恩向考評局覆核上訴後，於文憑試考獲7科5**，成為文憑試狀元。現時區沛恩於劍橋大學修讀自然科學（生物）。（聖公會林護紀念中學提供）

今屆DSE累計共11考生獲七科5**佳績

考評局表示，就2022年文憑試的上訴覆核，考評局分別接獲2宗、1宗及40宗考生就考試異常事件、覆核成績程序及答卷評分提出的上訴覆核申請，情況與往年相若。

上訴覆核（答卷評分）程序仍在進行中；截至2022年11月7日，經上訴覆核後，兩名考生各於一科的成績由5*級升為5** 級，其個人因此取得七科5** 級；考獲七科5** 級的考生因而增加兩名，即合共有11名考生於2022年文憑試取得七科5**的佳績。