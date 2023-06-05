IT創新實驗室 | Re:learn沉浸式體驗助STEAM跨學科應用

政府大力推動STEAM教育，資訊科技總監辦公室自2020／21年度開展「中學IT創新實驗室」，向每所資助中學提供最高100萬元資助，提升校內資訊科技配件及舉辦相關課外活動。最近政府更於2023／24年度財政預算案宣布將會增撥3億元，繼續向每所中學提供最多100萬元資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。



在「中學IT創新實驗室」資助下，多間學校均積極從外間引入新科技及專業服務，以豐富及強化課堂學習及教學效果，其中虛擬實境（VR）就是重點範疇之一。透過VR，學生可以在課室之中考察世界文化遺產、回到過去感受歷史、在森林之中練習靜觀冥想，甚至是學習開發3D遊戲，從體驗中學習。



其中本港教育科技公司「Re:learn」就可透過AI及XR技術為本地學校開發體驗式的STEAM學習體驗及教材，並且能融合至不同的學習科目，以及其他學習經歷（OLE），甚至讓學生透過服務式學習，以所學知識服務弱勢社群、回饋社會並同時訓練設計思維。



學生透過VR沉浸式體驗學習，加深對所學課題的認識。

VR學習優勢獲研究支持 沉浸式體驗學習速度快4倍

教育界想方設法提升學習體驗及成果，幫助學生可以學得更快更好，方法當然不乏引入各種技術。其中VR技術愈趨成熟，甚或已經大行其道，教育界乘着這股科技潮流迎風而上，在教學之中增添相關元素，而VR的學習優勢亦有研究實證支持。

根據PwC調研報告，學生使用VR沉浸式體驗學習，學習速度可以比一般課室學習快4倍，投入程度亦比使用一般電子學習高4倍，故陸續有學校透過政府資助，從校外購買器材、課程及專業人士服務，將VR技術帶到課堂之中，提升學生的學習效率及成果。

遊戲化學習 學生化身古代將領守城學歷史

教育科技公司「Re:learn」是由香港城市大學及香港科技園培育，可透過AI及XR技術為本地學校開發體驗式的STEAM學習體驗及教材，例如《VR世界文化遺產之旅》，能融入公民及社會發展科或歷史科課程，學生戴上VR眼鏡後即可以360度視角遊歷各地名勝，即使不出校門，亦可以感受各地的文物古蹟。

學生只需要戴上VR眼鏡之後，就可以進入《VR世界文化遺產之旅》，以360度視角遊歷各地名勝。

另外，Re:learn的VR教材含有豐富遊戲化元素，學生可以參與不同場景的小遊戲，包括「長城守城」及「故宮尋寶」，從中學習相關知識，寓學習於娛樂。以長城守城為例，學生可以回到過去，化身成古代將領，站立於長城之上，思考如何以箭術擊退城牆下的敵軍，從中認識長城在戰術上設計構思；至於故宮尋寶，學生就能夠漫遊故宮，探索其深厚的文化底蘊，並學習故宮不同展品的背景及來源。除預設主題外，Re:learn亦可以按學校要求開發不同場景，能更有效幫助學生學習。

老師體驗VR活動。

以VR串連各科知識 推動跨學科應用

STEAM教育講求跨學科應用，而VR技術就可以串連不同科目的內容，例如Re:learn提供的人工智能（AI）及延展實境（XR）課程，學生會從透過AI數據訓練工作坊，學習訓練AI模型並生成出專業的圖畫及音樂，其後再參與3D遊戲開發課程，將AI生成的素材應用於導師提供的遊戲藍圖，一嘗遊戲開發，成品可應用在手機、電腦及VR上。

學生從遊戲開發就可以學習及跨學科應用數學（ AI數據）、科技（AI模型及遊戲）、藝術（圖畫及音樂）範疇的知識。學校更可以將不同學習目標融入遊戲主題之中，例如生命教育、禁毒等。

融入正向教育 走入森林練習冥想

正規課程之外，VR亦可以用於正向教育，例如協助靜觀冥想，舒緩學生壓力。Re:learn在相關方面的教學內容是與註冊心理學家黃仲遠團隊合作，設計了VR靜觀體驗，當學生戴上VR眼鏡後，即可跟隨聲音導航在森林之中進行沉浸式冥想練習，建構自己的靜觀森林，學習排解情緒的正確方法。

甚麼是VR、AR、MR、XR？

虛擬實境（VR）是利用電腦建構一個虛擬世界，擴增實境（AR）是讓虛擬世界與現實場景互動的技術，混合實境（MR）是混合VR及AR的技術，而延展實境（XR）則是融合VR、AR及MR的統稱。



學生學習VR技術的實際操作後，為長者中心籌劃VR體驗日。

VR配合服務式學習 助學生踏出第一步認識弱勢社群

VR沉浸式體驗除了可以促進課堂，原來另有研究指出VR沉浸式體驗能更有效令使用者代入其中，發揮同理心。有學生參加學校與Re:learn合作的服務式學習活動之後，以「學生大使」的身份為長者中心籌辦及設計VR體驗日，活動讓長者認識到新科技的樂趣之餘，又消除兩代之間隔膜，看到長者勇於嘗新的一面，老少有所交流，達至跨代共融，並符合其他學習經歷（OLE）的學習目標。

另外，以與輪椅導師合作主持的工作坊為例，學生以「一人一機」的方式戴上VR眼鏡，進行連線互動的輪椅運動體驗，及後透過輪椅導師的分享，啟發學生的設計思維，構想出為弱勢社群而設的科創點子。

將VR技術入加服務式學習，能夠吸引學生踏出第一步，親身體驗及學習弱勢社群的痛點，建立同理心，讓學生明白科技以人為本之餘，亦可以鼓勵他們應用STEAM知識服務弱勢社群、訓練設計思維、回饋社會。

Re:learn有提供《STEAM跨學科應用案例》，如有需要可以前往在其官方網站索取。

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