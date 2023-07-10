聯校可持續發展與ESG⽐賽　得獎學生：「環保」和「發展」可並行

香港獨立非執行董事協會與青年專業聯盟合辦的「聯校可持續發展與ESG⽐賽」，收到超過100份參賽報告，日前（7月8日）在英華中學舉行頒獎典禮。榮獲「全場總冠軍」及「最受歡迎報告」的港大同學會書院學生韓展晴表示，比賽加深了她對可持續發展和ESG的認識，亦意識到「實現環保」與「保持回報」是可以並行的。



安基司教育集團執行校董及行政總監蔡加敏女士頒發予十強得獎學生。

港大同學會書院學生韓展晴榮獲「全場總冠軍」及「最受歡迎報告」兩個獎項。她感謝比賽令她得以在正式步入社會之前，能夠更加深入和完整地了解可持續發展和企業永續發展，並且可以逐一分析持份者的影響、相關指標參數、紓緩措施成效。她更藉此意識到，要實現環保與保持回報增長並不是「均衡取捨」，而是可以合併發揮最大效益。

「最佳講者」——聖保祿學校學生陳梓昕則分享，自己用了四天時間研究國家和香港的減碳政策，以及領展2021-2022年度的《可持續發展𢑥編》，了解到企業面對氣候變化的多樣化風險。而她在撰寫建議時，希望把整個社會視為一個整體，並思考如何令企業減少風險，又促進可持續發展。她希望活動更夠引起大眾尤其中學生的討論和關注。

協恩中學學生陸紫晴獲得「最佳報告」。她感謝主辦方提供寶貴機會，讓學生在求學階段就接觸到可持續發展和ESG的概念，並且進行相關研究。而除了閉門造車，觀摩對手的作品，也讓她看到自己的不足和進步空間，令她獲益良多。她也希望透過這次比賽，能有更多人因此認識到可持續發展的重要，和一些具體和有參考價值的改善方法。

(由左至右) 譚莉儀、甘偉強、盧藝文、黃承祖及陳浩華與三位大獎學生得主合照。

香港獨立非執行董事協會主席楊志達於致辭時表示，受全球氣候變化的影響，世界各國的環保意識不斷提高，紛紛倡導向低碳、綠色的經濟發展模式轉型，環境、社會與管治（ESG）和可持續發展理念因而成爲熱門話題，亦勢必是現代公民教育的重要一環。

聯校可持續發展與ESG⽐賽召集人及青年專業聯盟副主席譚莉儀提到，國家主席習近平提出致力實現2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標，主辦方也希望借此賽事將ESG和可持續發展理念傳遞給香港中學生，引導學生思考如何將兩者融入商業策略，助力香港「雙碳」目標的達成。