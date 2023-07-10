聯校可持續發展與ESG⽐賽 得獎學生：「環保」和「發展」可並行
香港獨立非執行董事協會與青年專業聯盟合辦的「聯校可持續發展與ESG⽐賽」，收到超過100份參賽報告，日前（7月8日）在英華中學舉行頒獎典禮。榮獲「全場總冠軍」及「最受歡迎報告」的港大同學會書院學生韓展晴表示，比賽加深了她對可持續發展和ESG的認識，亦意識到「實現環保」與「保持回報」是可以並行的。
港大同學會書院學生韓展晴榮獲「全場總冠軍」及「最受歡迎報告」兩個獎項。她感謝比賽令她得以在正式步入社會之前，能夠更加深入和完整地了解可持續發展和企業永續發展，並且可以逐一分析持份者的影響、相關指標參數、紓緩措施成效。她更藉此意識到，要實現環保與保持回報增長並不是「均衡取捨」，而是可以合併發揮最大效益。
「最佳講者」——聖保祿學校學生陳梓昕則分享，自己用了四天時間研究國家和香港的減碳政策，以及領展2021-2022年度的《可持續發展𢑥編》，了解到企業面對氣候變化的多樣化風險。而她在撰寫建議時，希望把整個社會視為一個整體，並思考如何令企業減少風險，又促進可持續發展。她希望活動更夠引起大眾尤其中學生的討論和關注。
協恩中學學生陸紫晴獲得「最佳報告」。她感謝主辦方提供寶貴機會，讓學生在求學階段就接觸到可持續發展和ESG的概念，並且進行相關研究。而除了閉門造車，觀摩對手的作品，也讓她看到自己的不足和進步空間，令她獲益良多。她也希望透過這次比賽，能有更多人因此認識到可持續發展的重要，和一些具體和有參考價值的改善方法。
香港獨立非執行董事協會主席楊志達於致辭時表示，受全球氣候變化的影響，世界各國的環保意識不斷提高，紛紛倡導向低碳、綠色的經濟發展模式轉型，環境、社會與管治（ESG）和可持續發展理念因而成爲熱門話題，亦勢必是現代公民教育的重要一環。
聯校可持續發展與ESG⽐賽召集人及青年專業聯盟副主席譚莉儀提到，國家主席習近平提出致力實現2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標，主辦方也希望借此賽事將ESG和可持續發展理念傳遞給香港中學生，引導學生思考如何將兩者融入商業策略，助力香港「雙碳」目標的達成。