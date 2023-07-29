《香港01》辦小學人工智能講座　介紹媒體應用AI技術、大數據分析

要裝備學生迎接未來挑戰，人工智能已經是必不可少的技能，同時更要培養他們的相關素養。《香港01》早前為將軍澳循道衛理小學舉辦講座，由前線編輯介紹甚麼是人工智能、該技術的應用、現時的發展等，並以《香港01》為例說明傳媒機構如何應用該些技術到新聞報導之中。



《香港01》早前為將軍澳循道衛理小學舉辦講座，由前線編輯介紹甚麼是人工智能、該技術的應用、現時的發展等。（蘇煒然攝）

講座由《香港01》編輯主任蕭輝浩主持。講座先向學生簡介人工智能及大數據是甚麼，並指出常見的機器學習其實是人工智能的其中一個分支。說明上述三者的關聯後，內容就去到近期受到關注的生成式人工智能。

其後，講座以媒體行業為例，主戰場已經由實體走向無形的互聯網，當中涉及不同人工智能技術，並以《香港01》為現實例子，說明上述工具及技術如何應用人工智能，例如運用自家開發的內部工具或外部工具監察自己或對手的表現，協助編採人員作決定。

講座亦與學生探討論生成式人工智能的用途，以及對社會的影響，指出ChatGPT是一把雙刃劍，一方面可以幫助學習，另一方面都會出錯，必須慬慎使用。另外，科技發展亦衍生不少問題，包括有助騙徒更易生成詐騙程式、圖片和影片，令假資訊在網上泛濫，提醒學生需小心辨認。

講座期間，不少學生主動舉手回答問題，與講者互動交流。（蘇煒然攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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