樂善堂楊仲明學校課程時間大革新：興趣課業不外求

校內完成作業 課後盡情探索

每位家長都期望小朋友獲得優秀的學業成績和全面發展，但不是人人都有時間精力輔導功課，培育興趣。樂善堂楊仲明學校（下稱﹕楊校）蕭校長在觀塘區服務超過二十五年，深明家長的期望及需要，特意革新本年度上課時間，調整為上午八時十分至下午四時，讓學生享有更充裕的時間溫故知新。新安排下，主科集中在上午教授，每天下午都有一小時功課輔導班，協助學生在校內完成作業。課時更會編排遊戲課、航天課、STEM課程、活動課、康體小息、價值觀教育及其他學習經歷課等，可謂多采多姿，趣味盈盈。蕭校長期望︰「學生在老師指導下完成大部分功課，放學可參與課外活動，回家後有更多時間發展個人興趣及鍛煉身體，培養健康的生活模式。」



學生課餘享受閱讀樂趣。

同學可於課餘和外籍老師接觸提升英文能力。

免費課後託管 創造和諧親子時光

蕭校長自己就是三子之父，十分理解在職父母缺乏親子時間，部份家長更因功課及溫習問題與孩子關係緊張。「雙職家長缺乏優質的親子時間，在放工後更要照顧子女的學業，即使祖父母能協助照顧起居，他們也較難以支援學習。更有一些家庭遇到經濟及照顧困難，我們於是主動提供適切支援，爲他們分憂。」楊校團隊本年度為了加強幼小銜接，讓小一學生更好地適應初小生活，特意安排課後下午四時至六時的免費託管班，提供功課輔導、英語學習及體藝等活動，家長可在六時到校接回子女，不需再操勞子女的功課，回家後可與孩子們享受愉快的親子時光。另外，蕭校長興奮地帶給家長一個好消息︰「本校參與關愛基金『在校課後託管服務試行計劃』，每天課後四時至七時，在基督教勵行會羅桂祥安泰服務中心為一至六年級合資格學生提供免費託管班，課程內容重點不單在功課輔導上，更提供桌遊、繪本、藝術及運動活動，而星期六及日更提供六小時的假日託管服務」。

課後託管：同學可在老師及導師支援下完成功課。

多元發展，舞台上光芒盡顯。

蕭校長表示︰「自從學校在六月公佈新課時及託管服務安排後，暑假至今已收到不少家長查詢九月小一入學及各級插班的資料，更有家長即時報讀學校小一先修班，這反映相關支援措施確實能幫助觀塘區的家長！」

樂善堂楊仲明學校為學生的課時革新及免費託管服務安排，分擔家長照顧教育子女的壓力，讓學生學業和興趣發展都不需外求，是觀塘區家長的新「智」選！

(資料及相片由客戶提供)