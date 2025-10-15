直播靈接觸丨女星命硬易惹靈體　曾被鬼上身真空性感睡衣通街走

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持的TVB Plus靈異節目《直播靈接觸》昨晚（13 日）一集請來顏仟汶擔任嘉賓，親述由細到大的靈異經歷。顏仟汶於節目中透露天生靈異體質且命硬，每當身邊出現靈體,都會有不適反應，她說：「牙骹會不停咁震同透唔到氣，去靈堂時特別犀利。之後有師傅教我用條紅繩貼肉綁係腰間擋煞。用咗真係有用，所以而家屋企長備一綑紅繩。」

昨晚嘉賓請來仟汶。

昨晚嘉賓請來仟汶。

顏仟汶笑言撞鬼經歷一大堆，較深刻一次要數到 93、94 年左右。當時仍在 TVB工作，晚間在一間卡拉 OK 擔任 DJ 打碟，跟一位人稱九哥的熟客認識。有趟九哥駕車由九龍過香港，在隧道口發生交通意外身亡。事後顏仟汶與一班友人請師傅為九哥做路祭招魂，儀式開始沒多久顏仟汶已覺不舒服，她說：「好辛苦、頭好暈，之後企埋一邊都唔得，走咗過對面酒店門口踎喺度。」事後師傅走過來，在顏仟汶頭頂拍了幾下，她說：「拍完之後即刻醒返晒，師傅話我陰氣好重，當佢招緊魂嘅時候，其他遊魂野鬼都跟埋上嚟搵着數。因為我陰氣重，所以啲鬼魂迫住我，所以就會覺得好辛苦。」

仟汶講到年青時的感情事,忍不住眼泛淚光。

一班主持跟嘉賓接聽觀眾電話。

仟汶當日拍攝的跳樓戲。

另一趟是顏仟汶被女鬼上身，事發於多年前到東莞拍電影。當仟汶拍完一場跳樓戲後，行為開始異常，先是拒絕上車返酒店，又抗拒劇組為她換房，堅持要返回原先房間，更撒賴躺在走廊，最後動用 4 名工作人員抬走。返房後顏仟汶陷入奇怪狀態，不停去撞擊玻璃、跳床，工作人員用盡辦法制止不果，最後有人用枕頭蓋住顏仟汶，用拳頭揼了她三下心口，才安靜下來入睡。翌日仟汶醒來全身疼痛，但對昨晚的事毫無記憶。事後仟汶表示劇組其實早就察覺自己不妥，所以有換房的舉動，她還爆出驚人的事情：「原來早幾日夜晚 12 點幾，我無帶bra 着住睡衣喺大堂要出去揼骨，好在畀工作人員見到拉住我。」顏仟汶事後回想懷疑被女鬼上身，所以出現奇怪行為，相信跟她下榻的房間有關係。

顏仟汶稱自己命硬易惹鬼。