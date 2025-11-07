人妻港姐冠軍拍行山片好身材若隱若現索到爆　網民：可惜不拍劇了

現年44歲的前香港小姐冠軍陳茵媺（Aimee），自2013年與年長10歲的陳豪（Moses）結婚後，毅然放下如日方中的演藝事業，先後誕下三名可愛小朋友，專心相夫教子。雖然兩年前曾短暫復出拍攝劇集《羅密歐與祝英台》，但陳茵媺之後再度回歸家庭，繼續過住少奶奶的生活。此外，她也積極經營社交平台，分享日常生活點滴，而近日的一段行山片，其Fit爆身材更意外成為網民熱話。

陳豪與陳茵媺一家。(ig@aimeechan_official)

一家高顏質！(IG@aimeechan_official)

圈中模範夫妻代表陳豪及陳茵媺（Aimee）。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺又靚又性感。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺不時會透過社交網站更新近況，及分享日常生活點滴。最近她上載了一段獨自挑戰太平山的行山影片，她表示平時帶著小朋友或者工作很忙碌的時候，行山和做運動，能給她一個很安靜且放鬆的感覺。片中，一頭清爽短髮的陳茵媺，雖然穿上普通的運動服裝，但依然難掩其驕人身材，若隱若現的效果十分吸睛；而她下身穿上超短運動褲，則盡顯一雙修長美腿；除了零「師奶味」外，陳茵媺的體態完全不像三個孩子的母親，配合她招牌式的迷人笑容，整體狀態極佳，仿如重回巔峰。

陳茵媺最近分享獨自挑戰太平山的行山影片。（小紅書截圖）

陳茵媺自言非常享受安靜的自然環境。（小紅書截圖）

陳茵媺行山和做運動，能給她一個很安靜且放鬆的感覺。（小紅書截圖）

影片曝光後，隨即引起網民熱議。不少人焦點都落在陳茵媺的狀態上，紛紛大讚她：「越來越美」、「最普通穿搭也能這麼好看，果然是我女神」、「果然幸福嘅女人就係靚！」。另外，也有許多網民表示羨慕陳豪：「感覺陳豪好幸福，老婆好好」。不過，亦有人對陳茵媺淡出幕前感到可惜：「笑容還是這麼迷人，可惜現在不演電視劇了」。雖說如此，但陳茵媺樂做陳豪「背後的女人」，專心照顧家庭，讓老公放心打拼事業，實行「男主外、女主內」，一家五口生活得十分幸福。

身形fit爆！（小紅書截圖）

陳茵媺雖然穿上普通的運動服裝，但依然難掩其驕人身材。（小紅書）

陳茵媺不時孭靚手袋影相。（網上圖片）

陳茵媺keep得好好。(IG圖片)

陳茵媺keep得好好。(IG圖片)

陳茵媺分享親子遊靚相。(ig圖片)

腰間零贅肉！（IG@aimeechan_official）