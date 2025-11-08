瘋傳疑似台女玩SM扮美國Rapper隻「狗」　網轟：愛賭的爸生病的媽

美國Rapper Lil Pump（Gazzy Fabio Garcia）在網上擁有高人氣，Instagram上擁有1340多萬追蹤人數。日前（11月6日）他在個人IG分享了一張與一名亞洲女性的合照，引起台灣網民廣泛討論。

這個照片引起台灣網民熱討。（IG@lilpump）

照片中，身穿西裝的Lil Pump在遊艇上，站在夕陽下拍照，身邊有一名亞洲面孔的女性跪着。是的，是跪着拍照，更令人感到愕然的是，這名女性頸上繫着一個頸圈，而Lil Pump則手執狗帶的另一端。初時網民都以為是AI電腦key圖，但其後有短片釋出，證實真有其事。

瘋傳疑似台灣女性扮「狗」。（IG截圖）

有關帖文引起廣泛討論。（threads@wt._.lin）

美國Rapper（IG截圖）

相隔不足一日後，有關短片和照片在網上發酵，有網民在threads上就以「台灣人的驕傲」為題，批評片中女性：「自己甘願當有錢人的玩物，還在靠北男人物化女人，LIL PUMP 有錢有名有流量，她就跪著當背景。至於有沒有拍OnlyFans靠這類型的影片來賣不確定」。有關帖文在網上瘋傳，但似乎無論是threads、Instagram或外國社交平台X（前身：Twitter）上，都未有人搵到事件中的女性的相關資料。

美國Rapper Lil Pump拖「狗」照引起熱討。（IG截圖）

有不少網民也留言：「台女不意外」、「愛賭的爸生病的媽」、「真可悲啊 洋人就是比較好嗎」、「好好的人不當要當狗」，甚至是辱罵片中女性，亦有網民表示，她只是「提供服務」，並沒有犯法：「冇偷冇搶搵錢，有乜問題呀」、「只要她是開心賺錢 我就支持她」、「如果有富婆辦遊艇趴，我相信男生也願意這樣，都一樣的」、「掙錢 不寒磣」，也有網民表示，片中女性只是亞洲臉孔，也不一定就是台灣人，不能夠先入為主。

Lil Pump行徑相當誇張。（IG截圖@lilpump）

Lil Pump（本名 Gazzy Fabio Garcia）在青少年時期透過SoundCloud平台崛起，成為 SoundCloud rap風潮的一部份。他以誇張的形象、簡單重複的歌詞和充滿活力的表演風格聞名。Lil Pump的成名曲包括2017年的 《Gucci Gang》，這首歌讓他迅速走紅，並簽約華納兄弟唱片公司，其後他發行了多張專輯，如《Lil Pump》和《Lil Pump 2》，但音樂生涯起伏不定，常因爭議而受到關注。

有關帖文引起台灣網民討論。（IG截圖@lilpump）

早年他曾涉及多單襲擊罪，據稱他與一名 YouTuber和MMA鬥士一起伏擊一名男子，並試圖強迫對方吃保險套，上月他曾在Instagram上宣稱自己十年後依然富有。蹤觀他的個人Instagram帳號，不乏聲色犬馬、紙醉金迷而且脫軌的生活，相比起來，用狗帶拖着女性自拍似乎亦只屬等閒事。