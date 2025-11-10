TVB甜美小花一改乖乖女形象　大玩「邪惡視角」W胸若隱若現極誘惑

現年25歲的TVB小花游嘉欣（游游），近年獲公司力捧，劇集、綜藝雙線齊發，憑住鄰家女孩的清純形象成功入屋，並在《萬千星輝頒獎典禮2023》中，成為「最具潛質新人」五位得獎者之一。不過隨住開始「大個女」，游嘉欣似乎亦開始掌握「流量密碼」的重要性，繼早前激罕分享泳裝相、大騷美好身段後，近日她再次於社交平台「派福利」，一改以往乖乖女形象，大玩「邪惡視角」，再次引起網民熱議。

游嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2023》中，成為「最具潛質新人」五位得獎者之一。（IG@kayan_yau）

不少劇集見到其身影。（IG@kayan_yau）

青春無敵！（IG@kayan_yau）

游嘉欣出道以來形象健康，在鏡頭前非常「錫身」，但私下對身形管理卻極為嚴格，平時從她社交平台可見，要不做美容瘦身機，要不做Gym來保持最佳狀態，但就甚少公開展示成果。然而，游嘉欣最近似乎決心突破「形象」，繼早前激罕曬出泳裝照後，今次再來一波，展現女人味一面。

游嘉欣自入行以來憑藉甜美笑容，加上零戀愛經驗，被封為「A0女神」。（IG@kayan_yau）

游嘉欣早前到越南旅行，激罕曬泳照。。（IG@kayan_yau）

很有看頭。（IG@kayan_yau）

游嘉欣在社交平台分享數張在露天咖啡店拍攝的靚相，並配文「Windy day」。相中所見，她嚐著咖啡，輕撥被風吹亂的秀髮，構圖非常有feel。雖然游嘉欣當日衣著並非很暴露，僅穿上一件貼身牛仔背心裙，但在「邪惡視角」的鏡頭下，其W上圍線條若隱若現，畫面極具「遐想」空間，與平日包到實的形象大相逕庭。相片一出，網民紛紛心心眼並留言：「邪惡視覺」、「性感」、「索」、「好好看救命」、「引死人，我不行了」。

游嘉欣在品味咖啡。（IG@kayan_yau）

性感！（IG@kayan_yau）