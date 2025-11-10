星二代港姐海南島大解放上演比堅尼放題　誘人S曲線加腹肌弗到漏

現年30歲的「星二代」關楓馨 （Fabienne）參加《2021年度香港小姐競選》入行，由於爸爸是關禮傑，一直備受關注。除了參與劇集拍攝，關楓馨近年亦積極經營個人社交平台，早前她大方承認與前港隊欖球員徐灝晴（Hugo）拍拖，兩人感情穩定，更不時以「情侶檔」姿態合作拍片，可以寓工作於拍拖，令人羨慕。近日，兩人一同前往海南島旅遊，並為當地酒店宣傳。關楓馨亦捉緊夏天的尾巴，在社交平台上演一幕震撼眼球的「比堅尼放題」，大方分享性感一面。

關禮傑非常支持女兒關楓馨入行發展。（資料圖片）

關楓馨早前大方承認與前港隊欖球員徐灝晴（Hugo）拍拖，兩人現在更不時以「情侶檔」姿態合作拍片。（IG截圖）

關楓馨將此行剪輯成vlog與網民分享。（IG截圖）

關楓馨除了將此行剪輯成vlog與網民分享後，近日又在其社交平台發布多張比堅尼照片，並寫道：「My kiss goodbye to bikini szn」跟「比堅尼季」講掰掰。照片中，關楓馨身穿橙白相間的綁頸幼帶比堅尼，在鏡頭前擺出多個誘人姿勢，盡顯其玲瓏浮凸的曲線。雖然關楓馨個子嬌小，但可謂「麻雀雖小，五臟俱全」，除了父母高顏值外，身材比例極佳。

關楓馨繼將此行剪輯成vlog與網民分享後，近日又在其社交平台發布多張比堅尼照片。（IG圖片）

歎椰青。（IG圖片）

身形均勻。（IG圖片）

sexy！（IG圖片）

遺傳父母高顏質。（IG圖片）

最令人驚嘆的是，照片中的關楓馨不但全身「零贅肉」，更清晰可見結實的腹肌線條，顯然為這完美體態下了不少苦功。帖文一出，即獲陳楨怡、陳懿德、黃嘉雯等圈中好友留言讚好，就連向來以Fit爆見稱的陳煒也忍不住激讚：「Perfect body」！

靚人靚景。（IG圖片）

誘人S曲線。（IG圖片）

玩得好開心。（IG圖片）

好Chill！（IG圖片）

好身材！（IG圖片）