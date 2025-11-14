黃明志涉謝侑芯案獲釋後首發聲　籲尊重逝者：不代表是不正經的人

大馬歌手黃明志早前被捲入「謝侑芯案」。台灣性感網紅謝侑芯被發現在大馬酒店猝死，黃明志案發時在場，其後驗尿結果對毒品呈陽性。事件爆出後，黃明志一度被拘留，直至昨日（13日）獲釋。謝侑芯酒店猝死｜黃明志4種毒品呈陽性被捕！警方疑2人有性行為

黃明志（IG@nameweephoto）

黃明志有「音樂鬼才」之稱。（IG@nameweephoto）

今日（14日），黃明志在其Facebook上發聲，表示經過9天拘留後：「我終於出來了」。文中，他表示警方經過多方調查，自己亦經歷過有生以來最長的Lokap（大馬語指拘留所）。黃明志坦言，這是他「第一次看著一個人在我面前離世」，並透露當下感到「很難過，很無助，也很震驚」。黃明志指出，「我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中…」

2025年11月12日，據馬來西亞媒體「當今大馬」報道，總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基（Mohd Dusuki Mokhtar）指出，捲入台灣女網紅謝侑芯命案的大馬歌手黃明志明天（13日）將獲保釋。（IG@irisirisss900）

黃明志在Facebook發帖。（截圖）

黃明志全文：

經歷9天的拘留, 我終於出來了. 這是我經歷過時間最長的一次Lokap. 加上事發的第一和第二天, 我一共面對了6組警察的拘留調查. 每天超過8個小時, 最長的一次是15個小時.

參與調查的包括刑事調查部, D9重案組, D.W.Lokap拘留所, D.W.毒品調查部, 皇家販毒調查部, 還有由全國總警長特遣的 “特別行動小組”… 他們用了不同的方式反覆地幫我錄口供, 也用各種科技手段做了詳盡的調查和資料整理. 抽絲剝繭, 非常專業.

第一次看著一個人在我面前離世, 我很難過, 很無助, 也很震驚, 我已經盡全力搶救了, 但卻無力回天. 這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中...

最後, 希望大家不要戴著有色眼鏡看待別人的職業，拍OF不代表她就是不正經的人. 請不要再網暴往生者了。