環姐香港冠軍27歲李詩逸係人生勝利組　素顏曝光滲仙氣獲網民激讚

環球小姐（Miss Universe）為其中一個國際性選美盛事，這個選美盛事與世界小姐、國際小姐和地球小姐，並稱為世界上四大選美活動。今屆（2025年）環球小姐現正舉行當中，其中香港區代表27歲的李詩逸（Lizzie Li）在網上引起網民討論。



27歲的李詩逸（Lizzie Li）成為2025年環球小姐（Miss Universe）香港區冠軍。（官方圖片）

於9月份，在香港總決賽中，就選出了冠軍由6號李詩逸奪得、12號楊家倩亞軍、季軍則是3號譚千晴三位作為今屆環球小姐代表。當晚陳家樂、黃婉君、黃浩然、森美、上屆冠軍姚祖恩幾位藝人亦有出席擔任評審和司儀。在通過才藝展示、問答環節和行Catwalk三個環節後，李詩逸擊敗其餘14位參賽者，成為香港區冠軍及最上鏡佳麗。

27歲的李詩逸（Lizzie Li）堪稱「人生勝利組」。（ig@lizzie_the_rockk）

作為香港區代表，除擁有179cm高䠷身材和標緻的五官，其實她亦十分有內涵。今年27歲的她本身為一名模特兒。她曾就讀於美國加洲大學洛杉磯分校（UCLA），並獲得經濟學和數學學士學位。UCLA曾於2024年《泰晤士高等教育》世界大學排名中位列第18名，為世界知名學府之一。

其實李詩逸素顏或者淡妝時都好靚。（ig@lizzie_the_rockk）

李詩逸於UCLA畢業。（ig@lizzie_the_rockk）

畢業後，李詩逸曾加入香港的JPMorgan Chase & Co.擔任資產和財富管理員工，之後亦分別於上海的創業投資公司和香港的投資銀行任職，近年亦轉往一些資產管理公司任職。擁有經濟學學位的她，亦熱衷於推動女性在科學、技術、工程和數學領域的平等教育機會。

李詩逸身材幾好喎。（IG截圖）

李詩逸身材都好fit。（ig@lizzie_the_rockk）

據知，李詩逸現正於泰國作賽。（ig@lizzie_the_rockk）

李詩逸相當有氣質。（ig@lizzie_the_rockk）

姚祖恩為上屆環姐香港冠軍，同李詩逸比較，邊個靚啲？（資料圖片）