佘詩曼激情擁吻照瘋傳　蔣祖曼11年前拍《蝴蝶》堪稱sheshe界先驅

【蔣祖曼/佘詩曼/蝴蝶/陳逸寧】無綫（TVB）劇集《新聞女王2》現正熱播，蔣祖曼（Joman）飾演的白書昀（Diana）型格Look首登場，引起大家注意。後續有不少觀眾直言蔣祖曼與佘詩曼愈看愈有CP感，十分登對。其後有人透過AI技術造出佘詩曼和蔣祖曼激情擁吻的照片，更在網上瘋傳。



蔣祖曼與佘詩曼激情擁吻，真係做得好完美。（網上圖片 / AI製圖）

佘詩曼激情擁吻劇照瘋傳 對手蔣祖曼：有拍過咩？丨新聞女王2 早前《香港01》訪問中，蔣祖曼透露自己睇到照片後感到驚訝，坦言：「開頭第一個反應係，我有拍過咩？幾時嘅事嚟㗎？」她又表示，如果將來的劇情需要，也並不介意接拍sheshe的接吻戲份，表明接受程度很高。她還表示，早年曾拍過《蝴蝶》，其實類似的場合對她來說，難度不高。

蔣祖曼出席《新聞女王2》活動。（葉志明 攝）

《蝴蝶》是2004年由麥婉欣執導的同志題材作品，改編自台灣作家陳雪的小說《蝴蝶的記號》，講述已婚女教師阿蝶（何超儀 飾）在邂逅神秘少女小葉（田原 飾）後，勾起內心沉睡的同性慾望，不惜拋夫棄女追尋真我的故事。影片以細膩寫意的風格探討性別與情感解放，被譽為香港首部由異性戀導演拍攝的嚴肅女同志電影，曾入選威尼斯國際電影節國際影評人週閉幕片及香港同志影展開幕片。

蔣祖曼出道第一套電影就係拍sheshe片！（《蝴蝶》劇照）

蔣祖曼在電影中飾演少女時期的真真，這是她在11年前拍下的出道作品。電影中，她扮演阿蝶的中學初戀情人，一位逐步向阿蝶透露愛意並展開交往的女孩。她的戲份主要集中在閃回片段中，雖然不是全片主角，但佔比不輕，作為阿蝶情感轉折的關鍵觸發者，貫穿阿蝶的內心掙扎與回憶。備受討論的場面包括她與少年阿蝶（陳逸寧 飾）的親熱戲，這些大膽激情片段被評為真摯誘惑，捕捉到眼神與光線的細膩表達，象徵年少純真愛戀的萌芽與被社會壓力拆散的痛楚——最終真真因被阿蝶父親（曾江 飾）發現而被迫分開，甚至出家。

《蝴蝶》係sheshe片經典。（《蝴蝶》劇照）

嘩！好青澀嘅蔣祖曼。（《蝴蝶》劇照）