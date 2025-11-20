TVB新婚索爆人妻大解放挑戰性感尺度　曬老公視覺誘人噴血身材

現年45歲的拿督千金莊思敏（Jacquelin /莊鍶敏）於2022年11月與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸離婚，結束了兩年多的婚姻。回復單身後的她曾與大S前夫汪小菲傳出緋聞。上月8日莊思敏與拍拖未夠兩年的高級督察男友黃耀彬，在峇里島Conrad酒店舉行婚禮，在親朋好友見證下再次成為人妻。莊思敏一度被揣測是奉子成婚，對此她否認說「No」。有指莊思敏與黃耀彬在峇里島結婚時，並沒有進行簽字儀式，她認為一紙婚書並不重要，而老公黃耀彬亦相當尊重她的意願。

正在過着甜蜜新婚生活的莊思敏並未有因為成為黃太而收起性感，身材一向有料的她不時會於IG發放福利，做了人妻亦一樣。莊思敏日前如常在IG分享她的性感水着美照，完全不怕老公會呷醋詐型，可說是相當寵粉。她留言寫道：「好凍呀。好掛住夏天呀！」近日氣溫急降，估計她所post的泳衣相應該是之前影的舊照。相中可見莊思敏獨自坐在泳池邊，她身穿一件彩藍色one-piece泳衣、胸前中門大開的設計盡騷她的豐滿上圍，十分火辣誘人，未知可會是她的老公幫她揸機拍攝的老公視覺。不少粉絲留言讚她又靚又索。

