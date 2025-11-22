新聞女王2｜54歲前三級艷星再現　成熟有韻味一幕喊戲曬細膩演技

無綫（TVB）劇集《新聞女王2》第8集劇情講到，文慧心（佘詩曼 飾）調查網紅Paula（廖慧儀 飾）墮海死亡案，與劉艷（王敏奕 飾）檢視舊平板發現真相片段，終於揭開Paula病史洗脫污名。文慧心和劉艷將有關片段分別給予警方和Paula母親（顏仟汶 飾），Paula母親前往質問網紅們，後發生罵戰並被馬家明（吳業坤 飾）拍下來。



顏仟汶（飾 Paula媽）這一幕戲，演技和情感細膩入微。（《新聞女王2》截圖）

最後一幕，真相大白後，Paula母親（顏仟汶 飾）獨自坐在Paula浮屍被發現的碼頭，打開手機回憶與女兒昔日的片段。微風吹過，海浪拍打着石壆，昔日與女兒的片段如碎玻璃般刺痛心扉，觸景傷情。這時，王敏奕走到顏仟汶身旁，說：「其實件事發展到呢個地步，我希望你可以明白，每個人都應該為佢自己負責任，你個女係一個獨立個體，佢冇義務幫你過你想過嘅人生。」

最後一幕十分好睇。（《新聞女王2》截圖）

這番說話如利刃一樣刺醒了她，回憶湧上心頭。她想起了與女兒之間的回憶，女兒為還賭債賣命，上遊艇後慘遭推落海的種種。顏仟汶悔恨的淚水盈眶而不落，繼而一滴一滴地落下。演技精湛而細膩入微，令人動容。

最後先流一滴眼淚，完美！（《新聞女王2》截圖）

在《新聞女王2》中，飾演「Paula媽」的顏仟汶戲份雖然不多，但對於劇情卻至關重要。因為這一集起，「新聞女王」佘詩曼將從中證明自己的重要性，從被抹黑中以事實證明自己的清白。

第8集（《新聞女王2》截圖）

講起顏仟汶，其實近年她亦有相當多高光時刻，例如在《一舞傾城》飾演何曼莉、《反黑英雄》飾演阿敏及在《家族榮耀》中飾演芳姨等，都是她用角色證明自身演技功力之作。她的入行經過與不少綠葉一樣，也是經由TVB藝訓班入行後拍劇。

顏仟汶拍過不少三級片，2000年代被稱為艷星。（電影截圖）

直至1992年間，顏仟汶轉戰電影圈，參演多套大量三級片成為艷星。根據網上資料，她在1999年至2004年，短短5年就拍下46套。其後她在2004年影退出娛樂圈，轉行發展服裝買賣，直到2019年受邀以演員身份復出。

顏仟汶。（截圖）

顏仟汶今年已經54歲，一樣咁靚！（資料圖片）

早前顏仟汶接受《香港01》訪問時，也提到在內地生活多年，雖然習慣了當地生活模式，但感到孤獨。「唯一唔習慣嘅係，村屋冇外賣！搬上去係為生活，但係嗰三年好掛住爸爸，同埋喺上面都幾孤獨，好難識新朋友，就算識新朋友，係文化唔同，有啲未必係廣東省，而係外省，溝通又唔同，唔係冇乜朋友，係直頭冇。返咗嚟就好好多啦，係自己屋企咁。」她表示，近年在西貢碼頭做餐廳生意，有工作時就接拍角色。

顏仟汶今年已經54歲，一樣咁靚！（《反黑英雄》截圖）

當時，顏仟汶更表示《反黑英雄》西敏寺一角令她感到身為演員的滿足。「呢個『西敏寺』係我，入行以嚟拍咗咁多嘢，呢個角色令我，確確實實，我係一個專業嘅演員。我好開心，個角色唔係好重（戲），但係有故事同埋有啲啲發揮。」老實說，顏仟汶無論在《反黑英雄》或是《新聞女王2》的演出，一樣令人感動！