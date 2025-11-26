黃秋生台灣夜會D-Cup失婚女徒弟　曾預言：她會是下一個影后

華語影壇年度盛事「第62屆金馬獎」於台北舉行，今屆提名「最佳男配角」獎的香港影帝黃秋生親自出席典禮，並順道一遊台灣與影圈好友見面。黃秋生日前（24日）於社交媒體分享一張與台灣女演員米可白（葡萄姐姐）晚上飯聚的合照，簡單地寫上：「一個很有愛心的米可白。」讓大家好奇一向甚少分享單身女性合照的黃秋生，為何會與米可白聚會及特意分享照片紀念？

黃秋生於社交媒體分享一張與米可白聚會的合照。（黃秋生IG圖片）

一向熱衷教授演技的黃秋生，曾先後於香港及台灣開設短期課程授徒，原來米可白正是多年前拜師的徒弟之一！米可白出道至今超過20年，起初由兒童節目主持做起，憑甜美的樣貌成為廣為人知的「葡萄姐姐」，後來米可白以真名轉型成為通告藝人，為了曝光率與通告酬勞，米可白不但不時解放D-Cup好身材，更坦言任何通告都不會拒絕。

米可白昔日為兒童節目女主持「葡萄姐姐」。（米可白IG圖片）

直至十年前，米可白終於因為人氣而參演戲劇，拍攝電視劇亦有做女主角或女配角的機會，積極進步的米可白亦於此時拜黃秋生為師，更在課堂上令黃秋生亦感到驚艷，秋生曾於米可白說：「我沒想到妳是第一個讓我刮目相看的人，不要去想要怎麼演戲、只要開心地去演，妳的未來會不一樣，應該會是下一個影后。」米可白雖然在電影上尚未應驗黃秋生的預言，然而當時便已憑電視劇作品成為金鐘女配，相信將來仍有漫長的演藝人生去發揮與進深演技。

「葡萄姐姐」米可白的身材非常不錯！（米可白IG圖片）

