Sydney Sweeney豪晒美胸露黑絲美臀　還原驢友戰火龍生仔童年崩壞

28歲荷里活性感女神Sydney Sweeney為近年火速冒起的新星，短短數年內憑影視作品《高校十八禁》（Euphoria）等作品成名，其甜美外貌及逆天驕人身材讓她成為新一代銀幕性感女神！Sydney Sweeney活躍演出外，亦努力經營社交媒體與影迷粉絲互動，更把握每個大晒好身材的機會，經常大派性感福利益一眾男粉！

Sydney Sweeney憑甜美外貌及逆天驕人身材讓她成為新一代銀幕性感女神！（GettyImages）

Sydney Sweeney把握每個大晒好身材的機會，經常大派性感福利益一眾男粉！（GettyImages）

11月底正值美國重要節日感恩節，Sydney Sweeney趁機會與朋友在感恩節一周不停派對狂歡，就算與一眾女性朋友同樂，她的美貌與逼爆身材仍然成為最大焦點！在其中一場《史力加》變裝派對上，Sydney Sweeney打扮成「火龍」，身穿一套緊身超低胸裝谷盡澎湃上圍，下身的黑色絲襪與三角褲裝剪裁，亦展露蜜桃翹臀，造型非常養眼！

Sydney Sweeney把握感恩節機會派對狂歡！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney就算在一眾女性朋友之間，仍然憑最火辣性感身材成為焦點！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney於《史力加》派對化身龍，竟與另一位扮成驢友的朋友擺出親密動作，還原「驢友戰火龍」誕下子女背後的劇情，簡直令大家童年崩壞。Sydney Sweeney自拍變裝造型影片時，在躬身擺好手機角度時，以超邪惡視角傾倒胸前雙峰，豪晒四吋事業線讓美胸一覽無遺，引發宅男無限瑕想！

Sydney Sweeney於《史力加》派對上化身小魔龍，豪晒胸前美乳好身材！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney化身成《史力加》的小魔龍，與驢友擺出的動作簡直令童年崩壞！（Sydney Sweeney IG圖片）

在《史力加2》劇情中，驢友與火龍擦出愛火，更誕下四隻「驢龍」，觀眾細思極恐！（《史力加2》電影劇照）

Sydney Sweeney於《史力加》派對上化身小魔龍！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney於自拍時以超邪惡視覺豪晒美乳！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney更於造型上著上黑色絲襪！（Sydney Sweeney IG圖片）

即睇更多Sydney Sweeney性感靚相！

Sydney Sweeney身材實在無懈可擊！（GettyImages）

荷里活火速上位的性感女星Sydney Sweeney，以性感打扮出席主演電影《鬼聖胎》首映！（視覺中國）

Sydney Sweeney上身以設計奇特的立體陶瓷花叢裝亮相《鬼聖胎》首映禮，小露性感側乳。（視覺中國）

Sydney Sweeney的立體陶瓷上裝，亦有一對白色手臂從後伸出，似托住驕人上圍！（視覺中國）

Sydney Sweeney為了宣傳新戲，趁聖誕節向粉絲派聖誕福利，以紅色露肩低胸短裙聖誕裝束示人！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的福利當然不會令粉絲失望，在「聖誕卡」裡傾倒豐滿上圍，視線角度超邪惡！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney以一身招牌紅色低胸長裙現身People's Choice Awards，成為全場鏡頭焦點！（視覺中國）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney泳衣照尺度超大膽，更在汽車後座拉起泳褲「腿張開」。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney將於3月14日白色情人節推出冠名款比堅尼，更親身示範造型。（Frankies Bikinis IG圖片）