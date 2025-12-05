最索六十路Elizabeth Hurley晒半裸化妝照　實證美貌身材30年不變

現年60歲的荷里活「最索六十路」Elizabeth Hurley，曾經憑惡搞版007《凸務之王》（Austin Powers）系列紅遍全球，戲中飾演火辣性感的女主角，當年吸睛度不輸正式的「邦女郎」，讓觀眾多年來印象深刻。Elizabeth Hurley就算踏入花甲之年，仍不時參演電影及電視劇，美貌身材更難得地保養得宜，經常於社交媒體派發性感福利照，不論新舊粉絲都一樣情迷！
Elizabeth Hurley今年正式登六！（Elizabeth Hurley IG圖片）
Elizabeth Hurley日前分享一張化妝照片，身穿浴袍與一位年紀相若的女化妝師同框，她為觀眾介紹這位多年的左右手，直言：「由我第一次成為Estee Lauder代言人以來，我便與好朋友Sandy Linter合作，生日快樂喔！」Elizabeth Hurley自29歲為該品牌擔任代言人，至今已長達超過30年，同帖文中亦分享一張當年拍攝，半裸坐在影樓中化妝的相片，身材一樣前凸後翹、尤其豐滿上圍依然吸睛，實證身材三十年不變！
Elizabeth Hurley踏入花甲之年身材仍非常性感火辣。（Elizabeth Hurley IG圖片） Elizabeth Hurley分享一張當年為品牌拍攝的半裸化妝照，實證身材30年不變。（Elizabeth Hurley IG圖片）
即睇更多Elizabeth Hurley性感靚相！
現年60歲的Elizabeth Hurley堪稱荷里活最強美魔女！（Elizabeth Hurley IG圖片） Elizabeth Hurley親身上陣展示自家品牌泳衣，大曬性感身材！（Elizabeth Hurley IG圖片） Elizabeth Hurley半裡僅穿裇浸在遊泳池中，實在非常香豔！（Elizabeth Hurley IG影片截圖） Elizabeth Hurley為雜誌封面半裸上陣！（Elizabeth Hurley IG圖片） Elizabeth Hurley經常於社交媒體裡分享性感泳衣照，大晒傲人上圍。踏入六旬亦身材保養極佳，堪稱最強美魔女。（Elizabeth Hurley IG圖片）