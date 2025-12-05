Sydney Sweeney超低胸晒逼爆上圍　擠出人字型事業線艷壓同場女星

荷里活心理驚慄電影《The Housemaid》，由28歲性感女神Sydney Sweeney、雅曼達施菲（Amanda Seyfried）主演，電影日前於紐約舉行首映禮，兩大女主角一同現身為宣傳打響頭炮！Sydney Sweeney推出本年度第三部主演電影，落重本為新作宣傳，以一襲銀色超低胸貼身長裙亮相首映紅氈，勁爆火辣身材完全掩蓋雅曼達施菲存在感，成為全場鏡頭焦點！

荷里活心理驚慄電影《The Housemaid》舉行首映禮，由性感女神Sydney Sweeney、雅曼達施菲主演。。（《The Housemaid》電影劇照）

《The Housemaid》為Sydney Sweeney今年第三部主演新作。（《The Housemaid》電影劇照）

雅曼達施菲首次與Sydney Sweeney合作主演新戲。（《The Housemaid》電影劇照）

Sydney Sweeney以超低胸長裙亮相《The Housemaid》首映禮，甫一下車便搶盡風頭、小心翼翼地踏進會場，造型艷壓紅地氈。Sydney Sweeney向來不吝嗇逆天性感身材，精準把握流量密碼，在首映上大騷酥胸，裙裝低胸程度大晒逼爆上圍，擠出人字型事業線令一眾男影迷粉絲無法移開視線！

Sydney Sweeney的逼爆身材令雅曼達施菲存在感歸零。（GettyImages）

Sydney Sweeney逆天魔鬼身材逼爆低胸長裙。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney。（GettyImages）

Sydney Sweeney胸前谷到盡擠出人字型事業線。（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

即睇更多Sydney Sweeney性感靚相！

Sydney Sweeney身材實在無懈可擊！（GettyImages）

荷里活火速上位的性感女星Sydney Sweeney，以性感打扮出席主演電影《鬼聖胎》首映！（視覺中國）

Sydney Sweeney上身以設計奇特的立體陶瓷花叢裝亮相《鬼聖胎》首映禮，小露性感側乳。（視覺中國）

Sydney Sweeney的立體陶瓷上裝，亦有一對白色手臂從後伸出，似托住驕人上圍！（視覺中國）

Sydney Sweeney為了宣傳新戲，趁聖誕節向粉絲派聖誕福利，以紅色露肩低胸短裙聖誕裝束示人！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的福利當然不會令粉絲失望，在「聖誕卡」裡傾倒豐滿上圍，視線角度超邪惡！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney以一身招牌紅色低胸長裙現身People's Choice Awards，成為全場鏡頭焦點！（視覺中國）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney泳衣照尺度超大膽，更在汽車後座拉起泳褲「腿張開」。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney將於3月14日白色情人節推出冠名款比堅尼，更親身示範造型。（Frankies Bikinis IG圖片）