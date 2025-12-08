課金$1800俾AV女優白峰美羽打屁股！　直擊台北《TOP女神感謝祭》

【AV女優/TOP女神感謝祭/攻略】用$1,800台幣當眾被白峰美羽打屁股，第二日再用$5,000買下她脫下的原味內衣，這場台北《TOP女神感謝祭》到底有多瘋狂？



2025年《TOP女神感謝祭》出席的AV女優有高橋聖子、紫堂留衣、川越鈴子、唯井真尋、栗山莉緒、善場麻美、白峰美羽、宮西光、水端麻美、藤田柚子、美咲佳奈、日下部加奈與吉根柚莉愛共13位。（林迅景 攝）

《TOP女神感謝祭》在日前11月29日至11月30日於台北舉行。《TOP女神感謝祭》台北站由奧視與日本Pierrot合作舉辦，是為第二屆AV女優感謝祭。2025年《TOP女神感謝祭》出席的AV女優有「AV救世主」高橋聖子、「AV補習老師」紫堂留衣、「暗黑廚娘」川越鈴子、「清純派女神」唯井真尋、栗山莉緒、善場麻美、「長腿御姐寫真女神」白峰美羽、宮西光、水端麻美、藤田柚子、美咲佳奈、日下部加奈與「人間核彈」吉根柚莉愛共13位。



攝影：林迅景

花台幣$1,800，讓AV女優白峰美羽打屁股。（林迅景 攝）

正所謂百聞不如一見！縱使睇過千千萬萬套AV作品，對「夢中的女神」AV女優有多了解，有幾熟悉也好，亦不如親身到場近距離見到真人，亦比不上與她握手的接觸，更比不上與之親密互動時的體溫，和她在耳邊的輕柔低語來得刺激、令人熱血沸騰！《香港01》受邀採訪，現為大家直擊，一揭《TOP女神感謝祭》的獨特而又吸引之處。

引退了三年的「AV救世主」高橋聖子。（林迅景 攝）

《TOP女神感謝祭》由奧視與日本Pierrot合作舉辦，請到引退了三年的「AV救世主」高橋聖子出席。（林迅景 攝）

AV女優感謝祭有咩玩？

《TOP女神感謝祭》場地不算大，大概只比一個半的酒店婚宴場地大小，但佈置卻是相當緊湊且內容豐富。入場前可在服務站購買門劵，分為舞台卡、粉絲互動卡、女神星光晚會。舞台卡為大舞台的活動劵，在早上10點到晚上6點的活動時間中，13位AV女優都會分別於不同時間出現在舞台，與粉絲互動。舞台卡是就是為此而設，購卡者可在指定時間上與個別（或兩位）AV女優互動。上台轉輪盤後，就有相應的互動，例如有「後宮式」大合照，AV女優按摩，及「愛的處罰」，即是用小皮鞭被抽打屁股等。

宮西光和水端麻美出場！（林迅景 攝）

AV女優宮西光和水端麻美出場！（林迅景 攝）

大大力！（林迅景 攝）

$1,800上台被打屁股

大家冇睇錯！是花$1,800台幣（約$450港幣）上台給AV女優打屁股！輪盤轉到「愛的處罰」，AV女優白峰美羽會讓你趴在桌上，溫柔的提示要「趷高囉柚」，然後舉起愛心小皮鞭，狠狠地揮下「啪」的一聲！出奇地，力道拿捏得剛剛好，讓粉絲痛中帶爽。最神奇的是，每位被「懲罰」的粉絲都露出相當愉悅的表情。全場百多二百人看着，原來這不是AV，這是現實。

AV女優白峰美羽堪稱是「pose王」。（林迅景 攝）

AV女優白峰美羽堪稱是「pose王」。（林迅景 攝）

在台上互動，白峰美羽一樣交足功課。（林迅景 攝）

不要誤會，白峰美羽正在幫粉絲的Tee-shirt簽名。（林迅景 攝）

痛苦＋興奮＋恥感＋尷尬

當然，如果覺得口味太重，亦可選擇愛的錄影，讓AV女優和自己做各種動作再拍片存在手機中，不過，就現場所見，大多數人都選擇了「愛的處罰」。從上台「受罰」的粉絲的表情中可以看到，他們臉上都透露出興奮、開心又尷尬的表情，可能是體驗特別吧！

點解會簽掛畫？原來這也是售賣品！到第二天，場內接近30幅掛畫已被一掃而空。（林迅景 攝）

按摩環節同樣刺激。（林迅景 攝）

善場麻美路過與粉絲打招呼。（林迅景 攝）

善場麻美十分可愛。（林迅景 攝）

只要肯伸手，AV女優就會與粉絲擺pose影相，情緒價值max！（林迅景 攝）

每個AV女優都有獨立互動房間。（林迅景 攝）

互動環節完畢，AV女優就會回到休息室。見到件浴袍，係咪好有「現場感」呢？（林迅景 攝）

粉絲互動卡則是較特別的玩法，每位AV女優都會在個人房間「當值」，持卡者可以排隊入內與心儀的AV女優互動，可以握手或擊掌，影即有即有相和互動。房內也有專業的日文翻譯，也不用擔心與AV女優「雞同鴨講」，十分貼心。值得一提的是，就現場所見，有粉絲趴在地上讓自己變成座椅，再讓AV女優坐在身上拍照，只能說這些體驗實在令人大開眼界。

排隊等入互動房（林迅景 攝）

2025年《TOP女神感謝祭》出席的AV女優有高橋聖子、紫堂留衣、川越鈴子、唯井真尋、栗山莉緒、善場麻美、白峰美羽、宮西光、水端麻美、藤田柚子、美咲佳奈、日下部加奈與吉根柚莉愛共13位。（林迅景 攝）

唯井真尋。（林迅景 攝）

美咲佳奈。（林迅景 攝）

宮西光。（林迅景 攝）

聽聞吉根柚莉愛好受歡迎。（林迅景 攝）

栗山莉緒。（林迅景 攝）

紫堂留衣也是較有名AV女優之一。（林迅景 攝）

為什麼高橋聖子出場的畫面中，少了這麼多人？因為大家拍完高橋聖子的畫面，就衝去大舞台霸頭位。（林迅景 攝）

AV女優多才多藝！

女神星光晚會的部分，則是VIP版的感謝祭。星光晚會設有AV女優才藝表演，和更好玩的台上互動環節。當晚藤田柚子表演了拉奏小提琴、吉根柚莉愛高唱一曲，特別是川越鈴子更表演了水準極高的現代舞。晚會的最後，每位粉絲亦會獲贈一塊AV女優簽名版，以及AV女優排排企送別贈送糖果，亦提供予粉絲們一個近距離一次過見齊13位AV女優的機會。

藤田柚子表演了拉奏小提琴。（林迅景 攝）

川越鈴子跳現代舞跳得相當專業。（林迅景 攝）

川越鈴子跳現代舞跳得相當專業。（林迅景 攝）

川越鈴子跳現代舞跳得相當專業。（林迅景 攝）

現場氣氛相當好。（林迅景 攝）

栗山莉緒和善場麻美從休息室出來睇節目。（林迅景 攝）

栗山莉緒從休息室出來睇節目。（林迅景 攝）

栗山莉緒與粉絲玩遊戲。（林迅景 攝）

善場麻美與粉絲合唱。（林迅景 攝）

近距離接觸。（林迅景 攝）

水端麻美唱日文歌都幾有水準。（林迅景 攝）

吉根柚莉愛唱歌。（林迅景 攝）

溫柔鄉也是銷金窩

除了各式各樣與AV女優親密接觸，場內也設有紀念品售賣，例如個別AV女優的寫真，大會年曆等，當中要數最誇張的是第二天「出爐」的原味內衣。經《香港01》查詢下，每套內衣售價為$5,000台幣，即約$1,250港幣。不單止，就連會場內掛着的大型簽名掛畫亦供購買，一樣盛惠$1,250港幣。在這些隨時令屋企另一半「發癲」的紀念品以外，會場中亦有一幅貼滿AV女優即影即有相的牆壁，普通照片$500台幣（約$125港幣），18禁露點照則$1,000台幣（約$250港幣）。入場粉紅在等候舞台表演的時候，都列必會駐足欣賞一番。

大會年曆。（林迅景 攝）

《TOP女神感謝祭》互動房，睇落好神秘！（林迅景 攝）

睇落好神秘！（林迅景 攝）

《TOP女神感謝祭》卡片。（林迅景 攝）

即影即有相分普通版和18禁（露點）版，價錢也不便宜。（林迅景 攝）

當畫展咁睇。（林迅景 攝）

現場簽名掛畫一張台幣$5,000 。（林迅景 攝）

現場簽名掛畫一張台幣$5,000 。（林迅景 攝）

白峰美羽（林迅景 攝）

白峰美羽（林迅景 攝）

《TOP女神感謝祭》星光晚會限定的簽名版。（林迅景 攝）

原味內衣都要$5,000一套，約港幣$1,250 。（林迅景 攝）

原味內衣都要$5,000一套，約港幣$1,250 。（林迅景 攝）

原味內衣都要$5,000一套，約港幣$1,250 。（林迅景 攝）

粉絲：花錢為了讓AV女優記得自己

老實講，《TOP女神感謝祭》未必如網絡上看到的AV成人展一般裝修華麗和場地大型，但比起其餘的成人展卻更為濃縮、精華！對於忠實粉絲來說，入場的目光除為了一睹日思夜想的AV女優真人外，更會希望有機會與AV女優接觸，握手、擁抱和聊天。《香港01》記者與場內粉絲閒談，他們均表示9成的人入場都是為了個別的AV女優，有人為了與高橋聖子聊天，也有人為的就是讓白峰美羽抱着自己合照。「9成人都是專攻一個女優，這樣她們才會記得你。」

去得玩應該都唔介意使少少錢。（林迅景 攝）

全餐體驗超過5千蚊！

總計下來，如果「買全餐」入場玩就要花將近$21,000台幣（約$5,225港幣），其中包括3種門劵（台幣$1800＋$4800＋$3000）、內衣及簽名套裝（台幣$5000）、即有即有相各一（台幣$500＋$1000）、掛畫（台幣$5000）。

台幣$3,000換一張全體AV女優後宮大合照。（林迅景 攝）

覺得不值得，太貴？但對當事人來說卻是「抵到爛」。（林迅景 攝）

離場時13位AV女優一字排開送上糖果，輕聲說句「再見，下次見！」有誰不心動？原來粉絲花上萬元為的不是那張合照，也不是那件內衣，而是與夢中情人在現實中邂逅的一刻，被AV女優抽屁股帶來的一絲快感和回憶。

參加星光晚會才有的福利。（林迅景 攝）

參加星光晚會才有的福利。（林迅景 攝）

AV女優高清靚相

