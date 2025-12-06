新城｜入圍勁爆女歌手「鹽焗雞」起底　曾有人格障礙靠唱歌療癒

《新城勁爆頒獎禮2025》日前公布8獎項公開投票名單，包括勁爆男歌手、女歌手、樂隊、組合、新人與歌曲等，樂迷票數佔獎項總分40%，其餘為新城音統會與新城管理層票數。每年「新城頒獎禮」當中總會冒出幾個大家並不是十分熟悉的歌手單位，今年也不例外，其中獨立創作女歌手中的「鹽焗雞」就成了網民熱話，有網民紛紛留言：「我都想食，邊度有得叫？」「我出雞，你出豉油。」再加上劉君冬和黃淑蔓，就變成了三餸餐紙，「最多三餸，要一份鹽焗雞，一份劉君東煮，一份黃熟鰻」，十分有話題性！



鹽焗雞呢個名真係好正！（截圖）

根據一些網上資料和訪談，這位「鹽焗雞」（$alty Chick）本身為一位街頭busking歌手，約於2020至2021年開始使用「鹽焗雞」作為藝名，但因各種原因，或出於保持神秘感，所以一直以來都沒有透露自己的真實姓名。她曾在一篇訪談中強調：「鹽焗雞是我一個假身份，但是有我最真摯的疑惑與情緒漩渦，不過太過真實的我很可能是血淋淋的，令人受不住的，距離太近對大家都不好。」

女歌手「鹽焗雞」曾登2024年Clockenflap音樂節。（IG@saltychick44）

女歌手「鹽焗雞」歌詞極度直白露骨，吸引到不少樂迷。（IG截圖@saltychick44）

「鹽焗雞」一詞，除令人聯想起美食，對於她本身其實有另一層含義。在其中一則於2021年的Instagram帖文中，她就寫道：「鹽焗雞嘅誕生係廁所，兩年半前覺得條仔真係太悶，所以沖涼嘅時候就喺度X唱。我唔要男人只係需要X，一出嚟頭都未吹即刻錄咗首歌。啲人成日問我點解寫埋呢啲咁嘅歌，其實我真係當ig story咁樣post。生活有咩就講咩，估唔到會有人聽。我聽我啲聽眾會因為聽鹽焗雞而溝到仔溝到女，一路X嘢一路聽，真係老懷因為愛。」

女歌手「鹽焗雞」歌詞極度直白露骨，吸引到不少樂迷。（IG圖片）

她的個人資料真的完全隱形？其實不然。在多篇訪談中，她曾提到自己曾在歐洲留學，曾是街頭歌手的她離港數年旅居英、意、立陶宛等地。她又曾在英國做過上班族，當然也曾有過多位外國男朋友。

女歌手「鹽焗雞」曾在Instagram上透露，自己在21歲那年診斷出有邊緣性人格障礙，而音樂正是她的療法，靠唱歌舒緩情緒。（IG截圖@saltychick44）

她也曾在Instagram上透露，自己在21歲那年診斷出有邊緣性人格障礙，而音樂正是她的療法，靠唱歌舒緩情緒。曾被YouTube平台「Pizzy Talk」標籤為「香港fxxk girl emo rap開山祖師」的她，表示一開始只當唱歌是紀錄生活的一個方法，後來在IG分享後竟吸引到粉絲，後來就順利成章，繼續創作：「當出IG story咁，今日有咩感覺就寫咩」。她也曾因精神狀態問題有一段時間食抗抑鬱藥，寫不到歌，更曾一度想過收山，但後來調整到同「鹽焗雞」這個角色和平共處。

女歌手「鹽焗雞」曾在Instagram上透露，自己在21歲那年診斷出有邊緣性人格障礙，而音樂正是她的療法，靠唱歌舒緩情緒。（IG圖片）

女歌手「鹽焗雞」可說是最貼合勁爆女歌手，皆因她言行作品都十分「勁爆」。（IG圖片）

要說她是非主流之中的主流也不為過，事關她從2021年開始，就已產出《Sorry I'm a Fxxk Girl》、《十個陌生的熟人》、《使人生change雞湯》、《短暫的永恆 live》4張EP，單曲《我唔要男人只係需要X》、《今晚好想好想打俾你》、《阿姐今年已經30歲（feat. Gwenji）》、《只係X後生》等等，均是以極度直白露骨的歌曲去表達女性的情慾狀態，而她亦曾參加2024年Clockenflap音樂節。

女歌手「鹽焗雞」曾登2024年Clockenflap音樂節。（IG@saltychick44）