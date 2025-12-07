新聞女王2｜Man姐Ivan分手劇情惹質疑　網民困惑：似炮友多過情侶

正在熱播的TVB台慶劇《新聞女王2》前晚（5日）播出的一集，講到Man姐文慧心（佘詩曼飾）與Ivan（何廣沛飾）正式分手，不過劇情卻惹來網民熱議，更質疑兩人關係由上輯開始，一直都不似情侶，對於兩人要分手感到困惑。

Man姐與Ivan在上一輯有不少親熱場面，但劇情一直沒有交代兩人是情侶關係。（劇集畫面）

劇情講到，Ivan獲Kingston（黃宗澤飾）提拔為SNK副總監，但首要任務竟是負責報道Man姐的負面新聞。為此，Ivan忍痛向Man姐提出分手，並歸還當初的定情信物領呔夾，兩人強忍心痛道別，場面心酸。 雖然網民大讚何廣沛演技有進步，佘詩曼喊戲同樣獲讚，不過大批網民都質疑為何兩人需要「分手」，並指：「唔係SP（性伴侶）咩，分咩手」、「似炮友多過情侶囉」、「無啦啦分咩手」、「一廂情願當自己男友，慘慘豬」、「原來Ivan BB一直以為自己同Man姐拍緊拖，有啲sad」。

Ivan忍痛向Man姐提出分手。（劇集畫面）

Man姐亦答應分手。（劇集畫面）

網民大讚兩人演技。（劇集畫面）

不過網民質疑兩人的關係不存在分手的需要。（劇集畫面）

對於網民的熱烈討論，佘詩曼亦在社交平台作出回應，她以Man姐的口吻表示：「其實我們的關係早已經結束了，只是可能有時不需要說得那麼清楚，都是成年人，不用大費周章去解釋。」佘詩曼又強調Ivan這個角色其實「一直愛着Man姐」，並指Man姐是明白Ivan提出分手背後的真正用心，故答應正式分手。