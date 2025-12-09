Jessica C.半裸黑色丁字褲影寫真　警鐘胸僅一片樹葉遮擋尺度驚人

香港動作影星安志杰與混血名模太太Jessica C.，結婚至今八年一直非常恩愛，婚後更育有一對可愛仔女，家庭非常幸福美滿！Jessica C.今年頻密更新社交媒體，更新享受天倫之樂與度假動態外，夏季接連分享多輯泳裝造型照與影片，讓初出道時迷倒全港的「警鐘胸」重新解放！近日Jessica C.更疑似重新接洽模特兒工作，似乎有意趁仔大女大重投幕前！

近日Jessica C.疑似重新接洽模特兒工作，趁仔大女大重投幕前！（Jessica C. IG圖片）

安志杰與Jessica C.結婚後，育有一子一女。（安志杰IG圖片）

Jessica C.出道時堅挺身材被形容為「警鐘胸」迷倒不少粉絲！（視覺中國）

Jessica C.日前於社交媒體中分享在專業影樓中拍攝的花絮，竟然於佈景之中僅穿黑色丁字內褲與高踭鞋，突然重啟性感尺度令人大驚！Jessica C.半裸擁抱一片巨型樹葉，以葉片遮掩堅挺上圍，性感之餘毫不暴露，亦優雅展示出她立體五官與精緻彩妝！Jessica C.雖然成為人妻多年，早已不再參演影視作品與推出寫真，但顯然在影樓之中非常專業、面對鏡頭亦放鬆自在，就算將來重新接洽模特兒工作，相信亦轉眼便能夠回復當打狀態！

Jessica C.於影樓中拍攝彩妝寫真照。（Jessica C. IG圖片）

Jessica C.僅以一片樹葉遮掩堅挺警鐘胸。（Jessica C. IG圖片）

Jessica C.半裸上陣僅穿黑色丁字褲。（Jessica C. IG圖片）

Jessica C.今年夏日接連分享水著照。（Jessica C. IG圖片）

Jessica C.今年度假時毫不吝嗇派性感福利。（Jessica C. IG圖片）

Jessica C.成為人妻人母後身材依然非常養眼。（Jessica C. IG圖片）

