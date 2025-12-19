Sydney Sweeney測謊環節回應巨胸真假　被提議人手鑑證：想摸一摸

荷里活心理驚慄電影《美傭誘罪》（The Housemaid）由28歲性感女神Sydney Sweeney、雅曼達施菲（Amanda Seyfried）主演，電影早前於美國舉行首映後，亦將會於12月19日在香港上映，作為聖誕檔期猛片之一！Sydney Sweeney今年推出第三部主演電影，繼早前在首映禮以「瑪麗蓮夢露裝」豔壓全場，更在出席外媒宣傳節目時，回應到關於巨胸真假的問題！

《美傭誘罪》iknf Sydney Sweeney今年推出第三部主演電影。（《美傭誘罪》電影劇照）

荷里活心理驚慄電影《美傭誘罪》由28歲性感女神Sydney Sweeney、雅曼達施菲主演。（《美傭誘罪》電影劇照）

Sydney Sweeney早前以「瑪麗蓮夢露裝」出席《美傭誘罪》首映禮！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney於《美傭誘罪》首映禮上豔壓全場！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney與雅曼達施菲在外媒宣傳節目拍攝中，接受「真心話大冒險」問答環節，更在回應時連接測謊機並由專家驗證。當雅曼特施菲問及Sydney Sweeney的巨胸真偽問題時，Sydney直接回應：「真嘅！」強調自己從沒有在任何身體部份進行醫學美容，而測謊機與專家均認證Sydney的說法。雅曼達施菲對Sydney Sweeney的答案感到相當驚訝，更隨即推出「人手鑑證」笑問：「我可以摸一摸？」令全場大笑。

Sydney Sweeney與雅曼達施菲一齊玩「真心話大冒險」遊戲。（影片截圖）

Sydney Sweeney被問到巨胸真假。（影片截圖）

雅曼達施菲笑言想出手「人手鑑證」。（影片截圖）

對於逆天豐滿的性感身材，Sydney Sweeney坦言求學時期感到非常困擾，更曾經考慮以手術縮胸，但在母親的勸告下打消念頭；Sydney後來學懂接受與欣賞自己的身體，更直指：「它們是我最好的朋友！」

Sydney Sweeney逆天魔鬼身材逼爆低胸長裙。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney。（GettyImages）

Sydney Sweeney胸前谷到盡擠出人字型事業線。（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney身材實在無懈可擊！（GettyImages）

荷里活火速上位的性感女星Sydney Sweeney，以性感打扮出席主演電影《鬼聖胎》首映！（視覺中國）

Sydney Sweeney上身以設計奇特的立體陶瓷花叢裝亮相《鬼聖胎》首映禮，小露性感側乳。（視覺中國）

Sydney Sweeney的立體陶瓷上裝，亦有一對白色手臂從後伸出，似托住驕人上圍！（視覺中國）

Sydney Sweeney為了宣傳新戲，趁聖誕節向粉絲派聖誕福利，以紅色露肩低胸短裙聖誕裝束示人！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的福利當然不會令粉絲失望，在「聖誕卡」裡傾倒豐滿上圍，視線角度超邪惡！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney以一身招牌紅色低胸長裙現身People's Choice Awards，成為全場鏡頭焦點！（視覺中國）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney泳衣照尺度超大膽，更在汽車後座拉起泳褲「腿張開」。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney將於3月14日白色情人節推出冠名款比堅尼，更親身示範造型。（Frankies Bikinis IG圖片）