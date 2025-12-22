陳懿德和羅天宇高調同遊埃及　激曬「深坑」引死人：視線望去邊好

TVB上位女主持陳懿德（德德）近年備受力捧，不僅接連擔任港姐及台慶等大騷司儀，早前更獨挑大樑主持選秀節目《聲秀》。雖然決賽當晚因少許失誤惹來批評，但德德勝在EQ高，火速致歉並調整心態，連緋聞男友羅天宇都公開力撐，大讚她應對負評的表現值「300分」，冧到爆。

陳懿德和羅天宇今年在台慶頒獎禮上都有提名，羅天宇更呼籲大家踴躍支持緋聞女友主持的節目。(陳順禎 攝)

對緋聞情侶的互動簡直「甜到漏」。(陳順禎 攝)

陳懿德近日與JW、馬天佑等一眾好友到埃及玩，緋聞男友羅天宇都有同行。（IG截圖）

雖然陳懿德和羅天宇至今沒有承認戀情，但感情似乎持續升溫，近日這對緋聞情侶更因聯同好友王灝兒（JW）及馬天佑等人到埃及旅遊而「洩蜜」。眾人此行玩得非常開心，連日來頻頻在社交平台分享遊玩短片。片中可見，一行人在宏偉的金字塔前High爆留影，又唱又跳，難掩興奮心情，並留言寫道：「The first pyramid we saw in Egypt！」而衣著看似密實的陳懿德，原來暗藏「性感」，當她衝向鏡頭一刻，不經意大晒好身材，相當吸睛。

大家玩得好盡興，在宏偉的金字塔前開心合照。（IG截圖）

衣著看似密實的陳懿德，原來暗藏「性感」。（IG截圖）

當陳懿德衝向鏡頭一刻...（IG截圖）

不經意大晒好身材，相當吸睛。（IG截圖）

此外，來到充滿神秘色彩的埃及，心情大靚的德德昨晚（21日）冬至又突然在社交平台「派福利」。參選港姐時已憑驕人身段被封「有料之人」的她，貼出一輯以尼羅河為背景的美照。相中她身穿一條極具風情的低胸長裙，雖然外披一條絲巾稍作遮掩，但仍難掩其深長事業線，配上埃及的美景與其白滑肌膚，畫面震撼眼球，可謂「引死人」。

美人美景。（IG@taktakrachel）

好性感。（IG@taktakrachel）

引死人咩。（IG@taktakrachel）

這輯「福利圖」一出，隨即引來大批網民心心眼，有人笑言：個視線望去邊好呢？嘩．．個海好靚喎！你身後果條柱好正喎！」亦有人直呼：「靚事業線！」就連圈中好友黃建東也被震撼，忍不住留言開玩笑：「Wow, 乜原來咁勁㗎？」成功俘虜了一眾網民的心。

陳懿德入行短短4年工作機會不絕。（IG：@taktakrachel）

陳懿德入行短短幾年工作機會不絕。（IG@taktakrachel）

陳懿德曾擔任《中年好聲音3》決賽賽前暖場司儀，以白色超低胸晚裝上陣。（IG@taktakrachel）