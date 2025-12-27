東張女神25年人氣榜｜富家女殺入三甲 何沛珈一姐之位竟輸俾佢？
無綫王牌資訊節目《東張西望》收視長期高企，除了因為節目敢於為民請命外，一班「東張女神」亦功不可沒，有她們出外景為大家東奔西跑，觀眾睇電視都自然也會倍感「醒神」。而為了吸引觀眾「Mon」實節目，節目組也不斷輸入「新血」，以保持新鮮感。以下盤點目前15位外景「東張女神」，現年30歲的梁敏巧，今年憑戀綜《女神配對計劃》人氣急升，其Instagram（IG）追蹤人數達13.9萬，成功力壓何沛珈，登上「一姐」位置；至於今年劇集、綜藝雙線齊發的王嘉慧則殺入三甲。而一眾「新血」中，俞可程和麥詩晴走勢強勁，力壓師姐廖倬竩、黎寬怡及梁菁琳；相比之下，王汛文、黃詠嘉、朱文慧及甘詠寧的關注度則稍遜一籌，看來仍需加把勁谷一谷人氣。現在就帶大家看看，2025年「東張女神」IG人氣1至15位的排名（截止至12月26日），不知誰又是你的心水女神？
第15位
甘詠寧（Phoebe）
IG : 2703 Followers
27歲的甘詠寧在英國攻讀心理學，畢業後回港繼續進修，修讀社工系碩士，曾任職註冊社工。擁171cm身高的她，於2025年參選《香港小姐》入行，現為TVB藝員，及主持《東張西望》。
第14位
朱文慧（Teresa）
IG : 2906 Followers
24歲的朱文慧同樣是參加《2025香港小姐競選》入行，她畢業於英國伯明翰大學，參選前任職物理治療師，而且興趣多多，愛好跳舞、滑水、衝浪及烹飪，同時鋼琴和小提琴也考獲演奏級，絕對是一個動靜皆宜的女仔。
第13位
黃詠嘉（Jessica）
IG : 5878 Followers
24歲的黃泳嘉兩年前參選《2023香港小姐競選》大熱倒灶，但她憑藉亮眼外型與170cm的高䠷身材，獲安排加入藝員訓練班，並於今年6月加入《東張西望》，擔任外景主持，迅速吸引網民目光。今年姜濤墮海事件後，黃泳嘉被派到事發現場測試圍欄高度。此外，黃泳嘉也開始劇集拍攝，除了有份參演《黑色月光》、《俠醫》等劇集外，早前在央視頻首播，以深圳特區45年發展為背景的內地愛國劇《立正！永不稍息》也見到其身影，前途無限。
第12位
王汛文（Candice）
IG : 7935 Followers
25歲的王汛文（Candice）畢業於加拿大阿爾伯塔大學（UofA）經濟系，興趣包括：游泳、睇書、打機及看名人演講等。王汛文樣貌甜美，在參選初期已被指撞樣周秀娜及陳法拉，觀眾緣甚佳，性格開朗的她亦十分受一班佳麗歡迎，最終奪得當屆「友誼小姐」。而王汛文更曾於港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》中獲黎芷珊點名大讚做足功課，建議她可嘗試做主持或司儀工作，到港姐結束後，火速加入《東張西望》。
第11位
梁菁琳（Katerina）
IG : 1.1萬 Followers
31歲的梁菁琳是一名學霸，於澳洲雪梨大學獸醫系雙學位一級榮譽畢業，畢業後如願成為獸醫，十分熱愛動物，富有愛心。她曾參加《2021香港小姐競選》，12強止步，落選後加入《東張西望》擔任外景女主持，成功靠「盜墓者羅拉」造型的驕人身材上位。此外，梁菁琳現時也積極經營社交網，累積人氣。
第10位
黎寬怡（貓仔）
IG :1.6萬 Followers
31歲的黎寬怡於2017年曾參選香港小姐，之後加入無綫藝員訓練班，畢業後便在《東張西望》擔任外景主持至今，最經典是2019年在劇集《大帥哥》祝捷會，訪問張衛健時突然哭泣而受到觀眾注目；同年又在一個頒獎禮中，採訪吳卓羲、黃宗澤、馬德鐘及胡定欣期間驟然流淚，被網民質疑故意突顯自己。月前，她又直搗「假暖男」集團大本營，追訪期間慘遭員工粗暴對待，非常博命。另外，黎寬怡亦於今年2月與男友結婚，升呢人妻。
第9位
吳幸美（Amy）
IG :1.8萬 Followers
41歲的吳幸美曾參選《2003香港小姐競選》，入圍決賽十二強，競選之後加入TVB，亦是《東張西望》其中一位固定節目主持，並被節目多次委派做白老鼠，屬於「實幹型」。講到最經典，一定要數到嘗試「斷片酒」，吳幸美當時飲下約200毫升的檸檬味果味酒，約6分鐘後表示有點頭暈，其後鏡頭一轉，就見她突然表現得異常興奮，不停又笑又喊，隔了20分鐘後更要伏在枱上休息，就算醒後表情仍然十分呆滯。不經不覺，吳幸美09年加入《東張》至今已16年，已成為大師姐。
第8位
廖倬竩（Ivy）
IG : 2.6萬 Followers
31歲的廖倬竩曾參選《2019香港小姐競選》，可惜於10強止步，隨後加入了無綫電視成為藝員。她於2020年開始在明珠台的財經節目當主播，2022年開始擔任《港生活·港享受》主持，之後更加入《東張西望》成為外景主持。早前她更宣布有新身分，就是獲爸爸引薦加入潮陽同鄉會，回饋家鄉。
第7位
麥詩晴（Ceci）
IG :2.7萬 Followers
28歲的麥詩晴參選《2020香港小姐競選》入行，曾參演《青春不要臉》、《隱形戰隊》、《新聞女王》及《奪命提示》等劇集，並於今年5月加入《東張西望》，主攻娛樂新聞方面。同時，麥詩晴也活躍社交平台，曾公開TVB禁忌、糧單曾$0，談論曾志偉身高，甚至公開私訊截圖自爆被問價50萬「飯局上房」，言論相當大膽。
第6位
俞可程（Kanis）
IG :3.1萬 Followers
27歲的俞可程可以說是近排討論度最高的「東張女神」，雖然加入節目短短日子，但已經憑誘人身材成功吸引一眾網民眼球，加上《東張西望》之前曾經播出一集講述巴士車長Alex遭巴士迷示愛，以及她遭用指甲損壞超市水果的「上水男『咪』神」嫌太瘦，令有份採訪事件的俞可程人氣急升。而俞可程也非常「識做」，經常在社交平台分享性感美照大派福利，相當寵粉。
第5位
鄧凱文（Eris）
IG :4.5萬 Followers
25歲的鄧凱文（Eris）2023年參選香港小姐入行，其後加入成為《東張西望》外景主持，與麥詩晴一樣，主要負責娛樂新聞，早前還參與台慶劇《新聞女王2》，表現獲讚。鄧凱文出道以來，憑惹火身材令人印象深刻，即使穿上普通上衣，也難掩「峰」頭。而她亦經常在社交平台分享靚相，由旅行到節目工作花絮都有，早已積累大批忠實粉絲，討論度極高。不過近排有「福利圖女王」稱號的她，突然「收胸」，似乎有意轉型，令不少粉絲失望。
第4位
李旻芳（Lucy）
IG :6.1萬 Followers
38歲的李旻芳入行前曾任職空姐，2013年報讀第26期無綫藝員訓練班入行，畢業至今參演過多套劇集，但演閒角多未算突出，不過她在劇集《火線下的江湖大佬》中飾演妓女一角，以及在旅遊節目《3日2夜》，卻因豐滿身材而備受關注。李旻芳自2015年開始擔任《東張西望》主持工作，今年剛好是她加入節目十周年。此外，李旻芳於2019年下嫁訓練班同學黃耀英，升呢人妻。
第3位
王嘉慧（Cathy）
IG :7.7萬 Followers
30歲的王嘉慧絕對是人生勝利組，不但有樣貌有身材，而且還是學霸兼家底豐厚，爸爸是「內地傢俬大王」王亞明，雖然如此，但王嘉慧身上並沒有一點千金架子，參選《2021香港小姐競選》入行的她肯搏肯捱，2025年更加是雙線齊發，有份參與劇集《奪命提示》、《刑偵12》、《俠醫》、《巨塔之后》，以及主持綜藝節目《健康新聞報道》、《盲盒鐵路遊》，及同大家繼續《東張西望》，令觀眾對她有更深認識，並首次躋身《萬千星輝頒獎典禮2025》「飛躍進步女藝員」十強，進步有目共睹。
第2位
何沛珈（Roxanne）
IG :12.1萬 Followers
現年29歲的何沛珈2020年參加香港小姐競選入行，雖然當年五強止步，但隨即被安排加入《東張西望》，搖身一變成為「東張女神」，人氣一直高企。其後，她再戰選美舞台，參加《香港小姐再競選》大熱奪冠，兼贏得「更上鏡小姐」。獲無綫力捧的何沛珈，主持、綜藝、劇集三線齊發，不少節目均見到其身影，就連去年四年一度的體壇盛事巴黎奧運，她也有份成為「奧運六星」之一，可見備受器重。不過早前有指她與緋聞男友阮浩棕遭公司下達「禁愛令」，最後只能忍痛結束兩年情。
第1位
梁敏巧（Maggie）
IG :13.9萬 Followers
而能夠讓何沛珈跌出「一姐」之位的，就是今年憑戀綜《女神配對計劃》而人氣急升的梁敏巧，梁敏巧憑著直率、敢言性格成功圈粉，IG的Followers升了差不多一倍。而早前在節目《東張西望》中，梁敏巧更疑被Patrick Sir「洩密」；同時鋼琴達演奏級的她，也投資六位數在珠海開設琴行，現時可謂事業、愛情兩得意。現年30歲的畢業於樹仁大學新聞與傳播學系，入行前任職記者，之後為參選《2019香港小姐競選》而辭去工作。雖然她在比賽中沒有得到任何名次，但因熱愛娛樂行業而選擇入行發展，其後簽約無綫成為旗下經理人合約藝員，至2021年7月開始便擔任《東張西望》外景主持，憑著澎湃的身材而為人認識。