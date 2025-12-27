東張女神25年人氣榜｜富家女殺入三甲　何沛珈一姐之位竟輸俾佢？

無綫王牌資訊節目《東張西望》收視長期高企，除了因為節目敢於為民請命外，一班「東張女神」亦功不可沒，有她們出外景為大家東奔西跑，觀眾睇電視都自然也會倍感「醒神」。而為了吸引觀眾「Mon」實節目，節目組也不斷輸入「新血」，以保持新鮮感。以下盤點目前15位外景「東張女神」，現年30歲的梁敏巧，今年憑戀綜《女神配對計劃》人氣急升，其Instagram（IG）追蹤人數達13.9萬，成功力壓何沛珈，登上「一姐」位置；至於今年劇集、綜藝雙線齊發的王嘉慧則殺入三甲。而一眾「新血」中，俞可程和麥詩晴走勢強勁，力壓師姐廖倬竩、黎寬怡及梁菁琳；相比之下，王汛文、黃詠嘉、朱文慧及甘詠寧的關注度則稍遜一籌，看來仍需加把勁谷一谷人氣。現在就帶大家看看，2025年「東張女神」IG人氣1至15位的排名（截止至12月26日），不知誰又是你的心水女神？



第15位

甘詠寧（Phoebe）

IG : 2703 Followers

27歲的甘詠寧參加《2025香港小姐競選》入行。（IG@phoebe_kam）

甘詠寧成為《東張西望》的新面孔。（節目截圖）

27歲的甘詠寧在英國攻讀心理學，畢業後回港繼續進修，修讀社工系碩士，曾任職註冊社工。擁171cm身高的她，於2025年參選《香港小姐》入行，現為TVB藝員，及主持《東張西望》。

甘詠寧曾經是一位社工。（IG@phoebe_kam）

甘詠寧透露自己比較活潑好動，喜愛去旅行。（IG@phoebe_kam）

第14位

朱文慧（Teresa）

IG : 2906 Followers

朱文慧港姐落選後加入TVB。（IG@teresachumw）

朱文慧憑高顏值，瞬間令觀眾記住。（節目截圖）

24歲的朱文慧同樣是參加《2025香港小姐競選》入行，她畢業於英國伯明翰大學，參選前任職物理治療師，而且興趣多多，愛好跳舞、滑水、衝浪及烹飪，同時鋼琴和小提琴也考獲演奏級，絕對是一個動靜皆宜的女仔。

朱文慧參選港姐前，任職物理治療師。（IG@teresachumw）

朱文慧動靜皆宜。（IG@teresachumw）

第13位

黃詠嘉（Jessica）

IG : 5878 Followers

黃泳嘉曾在姜濤墮海後，被派到事發現場測試圍欄高度。（節目截圖）

24歲的黃泳嘉兩年前參選《2023香港小姐競選》大熱倒灶，但她憑藉亮眼外型與170cm的高䠷身材，獲安排加入藝員訓練班，並於今年6月加入《東張西望》，擔任外景主持，迅速吸引網民目光。今年姜濤墮海事件後，黃泳嘉被派到事發現場測試圍欄高度。此外，黃泳嘉也開始劇集拍攝，除了有份參演《黑色月光》、《俠醫》等劇集外，早前在央視頻首播，以深圳特區45年發展為背景的內地愛國劇《立正！永不稍息》也見到其身影，前途無限。

黃泳嘉樣子甜美。（IG@mjd0ubleu）

黃泳嘉擁170cm的高䠷身材。（IG@mjd0ubleu）

第12位

王汛文（Candice）

IG : 7935 Followers

王汛文去年選美結束後，火速加入TVB節目《東張西望》。（節目截圖）

王汛文今年到日本採訪一宗「香港人越洋買兇殺香港人」事件。（節目截圖）

25歲的王汛文（Candice）畢業於加拿大阿爾伯塔大學（UofA）經濟系，興趣包括：游泳、睇書、打機及看名人演講等。王汛文樣貌甜美，在參選初期已被指撞樣周秀娜及陳法拉，觀眾緣甚佳，性格開朗的她亦十分受一班佳麗歡迎，最終奪得當屆「友誼小姐」。而王汛文更曾於港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》中獲黎芷珊點名大讚做足功課，建議她可嘗試做主持或司儀工作，到港姐結束後，火速加入《東張西望》。

王汛文身材也充滿睇頭。（IG@candicejuuuuu）

非常清楚「流量密碼」。（IG@candicejuuuuu）

第11位

梁菁琳（Katerina）

IG : 1.1萬 Followers

白色貼身Tee，成為梁菁琳Icon。（IG@katerina.leung）

梁菁琳經常穿貼身衫跑外景，令網民留下深刻印象。（IG@katerina.leung）

31歲的梁菁琳是一名學霸，於澳洲雪梨大學獸醫系雙學位一級榮譽畢業，畢業後如願成為獸醫，十分熱愛動物，富有愛心。她曾參加《2021香港小姐競選》，12強止步，落選後加入《東張西望》擔任外景女主持，成功靠「盜墓者羅拉」造型的驕人身材上位。此外，梁菁琳現時也積極經營社交網，累積人氣。

梁菁琳不但身材出眾，而且仲好大方。（IG@katerina.leung）

身材好到令人窒息。（IG@katerina.leung）

第10位

黎寬怡（貓仔）

IG :1.6萬 Followers

黎寬怡於2017年曾參選香港小姐，之後加入無綫藝員訓練班，畢業後便在《東張西望》擔任外景主持至今。（IG@cat_kittylai）

黎寬怡月前直搗「假暖男」集團大本營，追訪期間慘遭員工粗暴對待。（節目截圖）

31歲的黎寬怡於2017年曾參選香港小姐，之後加入無綫藝員訓練班，畢業後便在《東張西望》擔任外景主持至今，最經典是2019年在劇集《大帥哥》祝捷會，訪問張衛健時突然哭泣而受到觀眾注目；同年又在一個頒獎禮中，採訪吳卓羲、黃宗澤、馬德鐘及胡定欣期間驟然流淚，被網民質疑故意突顯自己。月前，她又直搗「假暖男」集團大本營，追訪期間慘遭員工粗暴對待，非常博命。另外，黎寬怡亦於今年2月與男友結婚，升呢人妻。

貓仔黎寬怡今年2月結婚，升呢人妻。（資料圖片）

黎寬怡身形高䠷，擁有對大長腿。（IG@cat_kittylai）

第9位

吳幸美（Amy）

IG :1.8萬 Followers

吳幸美不經不覺已加入《東張西望》16年，成為大師姐。（IG@ng_hang_mei）

吳幸美早前採訪一位中年女士墮入愛情騙局的事件時，聽到對方說第一次與小鮮肉騙徒約會並發生關係的地點就在女方屋企的表情反應，非常真實。（節目截圖）

41歲的吳幸美曾參選《2003香港小姐競選》，入圍決賽十二強，競選之後加入TVB，亦是《東張西望》其中一位固定節目主持，並被節目多次委派做白老鼠，屬於「實幹型」。講到最經典，一定要數到嘗試「斷片酒」，吳幸美當時飲下約200毫升的檸檬味果味酒，約6分鐘後表示有點頭暈，其後鏡頭一轉，就見她突然表現得異常興奮，不停又笑又喊，隔了20分鐘後更要伏在枱上休息，就算醒後表情仍然十分呆滯。不經不覺，吳幸美09年加入《東張》至今已16年，已成為大師姐。

吳幸美平時禾稈冚珍珠。（IG@ng_hang_mei）

吳幸美在《東張西望》中多次委派做白老鼠，屬於「實幹型」。（IG@ng_hang_mei）

第8位

廖倬竩（Ivy）

IG : 2.6萬 Followers

廖倬竩2023年加入《東張西望》。（IG@ivaliu.ivy）

廖倬竩的打扮，好易令到觀眾分心。（節目截圖）

31歲的廖倬竩曾參選《2019香港小姐競選》，可惜於10強止步，隨後加入了無綫電視成為藝員。她於2020年開始在明珠台的財經節目當主播，2022年開始擔任《港生活·港享受》主持，之後更加入《東張西望》成為外景主持。早前她更宣布有新身分，就是獲爸爸引薦加入潮陽同鄉會，回饋家鄉。

本身是潮州人的廖倬竩，獲爸爸引薦加入潮陽同鄉會，回饋家鄉。（IG@ivaliu.ivy）

廖倬竩比參選港姐時瘦了不少，但身材依然有睇頭。（IG@ivaliu.ivy）

第7位

麥詩晴（Ceci）

IG :2.7萬 Followers

麥詩晴表示早一兩年已經自薦加入《東張西望》，但當時未有位，到五月終於如願以償。（IG@szeching124）

麥詩晴主攻娛樂方面。（IG@szeching124）

28歲的麥詩晴參選《2020香港小姐競選》入行，曾參演《青春不要臉》、《隱形戰隊》、《新聞女王》及《奪命提示》等劇集，並於今年5月加入《東張西望》，主攻娛樂新聞方面。同時，麥詩晴也活躍社交平台，曾公開TVB禁忌、糧單曾$0，談論曾志偉身高，甚至公開私訊截圖自爆被問價50萬「飯局上房」，言論相當大膽。

麥詩晴外表斯文，但個性和言論都非常大膽。（IG@szeching124）

麥詩晴IG有不少靚相（IG@szeching124）

第6位

俞可程（Kanis）

IG :3.1萬 Followers

俞可程憑主持《東張西望》而多人認識。（IG@kanissyu）

網民笑言每次俞可程做主持，都好易令人分心。（節目截圖）

27歲的俞可程可以說是近排討論度最高的「東張女神」，雖然加入節目短短日子，但已經憑誘人身材成功吸引一眾網民眼球，加上《東張西望》之前曾經播出一集講述巴士車長Alex遭巴士迷示愛，以及她遭用指甲損壞超市水果的「上水男『咪』神」嫌太瘦，令有份採訪事件的俞可程人氣急升。而俞可程也非常「識做」，經常在社交平台分享性感美照大派福利，相當寵粉。

俞可程身材FIt爆。（IG@kanissyu）

俞可程今年自爆發生車禍險死，幸身體無大礙，只是受驚過度。（IG@kanissyu）

第5位

鄧凱文（Eris）

IG :4.5萬 Followers

25歲的鄧凱文（Eris）2023年參選香港小姐入行，其後加入成為《東張西望》外景主持。（IG@thm___）

鄧凱文主打娛樂線。（節目截圖）

25歲的鄧凱文（Eris）2023年參選香港小姐入行，其後加入成為《東張西望》外景主持，與麥詩晴一樣，主要負責娛樂新聞，早前還參與台慶劇《新聞女王2》，表現獲讚。鄧凱文出道以來，憑惹火身材令人印象深刻，即使穿上普通上衣，也難掩「峰」頭。而她亦經常在社交平台分享靚相，由旅行到節目工作花絮都有，早已積累大批忠實粉絲，討論度極高。不過近排有「福利圖女王」稱號的她，突然「收胸」，似乎有意轉型，令不少粉絲失望。

鄧凱文身材出眾，而且還很惹火。（IG@thm___）

鄧凱文在選擇服裝方面，從不令人失望。（IG@thm___）

第4位

李旻芳（Lucy）

IG :6.1萬 Followers

今年是李旻芳加入《東張西望》第十年。（IG@limanfong）

李旻芳早前在節目中所穿的白色tee，胸前搞笑英文反成焦點。（節目截圖）

38歲的李旻芳入行前曾任職空姐，2013年報讀第26期無綫藝員訓練班入行，畢業至今參演過多套劇集，但演閒角多未算突出，不過她在劇集《火線下的江湖大佬》中飾演妓女一角，以及在旅遊節目《3日2夜》，卻因豐滿身材而備受關注。李旻芳自2015年開始擔任《東張西望》主持工作，今年剛好是她加入節目十周年。此外，李旻芳於2019年下嫁訓練班同學黃耀英，升呢人妻。

做得「東張女神」，李旻芳當然也是有料之人。（IG@limanfong）

只是她平時比較「低調」。（IG@limanfong）

第3位

王嘉慧（Cathy）

IG :7.7萬 Followers

王嘉慧殺入「東張女神」三甲。（IG@cathy_kww）

王嘉慧就是憑這個彎腰訪問，成功吸引網民眼球。（節目截圖）

30歲的王嘉慧絕對是人生勝利組，不但有樣貌有身材，而且還是學霸兼家底豐厚，爸爸是「內地傢俬大王」王亞明，雖然如此，但王嘉慧身上並沒有一點千金架子，參選《2021香港小姐競選》入行的她肯搏肯捱，2025年更加是雙線齊發，有份參與劇集《奪命提示》、《刑偵12》、《俠醫》、《巨塔之后》，以及主持綜藝節目《健康新聞報道》、《盲盒鐵路遊》，及同大家繼續《東張西望》，令觀眾對她有更深認識，並首次躋身《萬千星輝頒獎典禮2025》「飛躍進步女藝員」十強，進步有目共睹。

王嘉慧本身也是一個健身教練，對自己身材管理嚴格。（IG@cathy_kww）

王嘉慧外表斯文，但著起三點式非常Hot！（IG@cathy_kww）

第2位

何沛珈（Roxanne）

IG :12.1萬 Followers

何沛珈當年參選港姐落選後隨即被安排入《東張西望》，並搖身一變成為「東張女神」。（IG@hpgroxanne）

何沛珈一直對《東張西望》心存感激。（節目截圖）

現年29歲的何沛珈2020年參加香港小姐競選入行，雖然當年五強止步，但隨即被安排加入《東張西望》，搖身一變成為「東張女神」，人氣一直高企。其後，她再戰選美舞台，參加《香港小姐再競選》大熱奪冠，兼贏得「更上鏡小姐」。獲無綫力捧的何沛珈，主持、綜藝、劇集三線齊發，不少節目均見到其身影，就連去年四年一度的體壇盛事巴黎奧運，她也有份成為「奧運六星」之一，可見備受器重。不過早前有指她與緋聞男友阮浩棕遭公司下達「禁愛令」，最後只能忍痛結束兩年情。

何沛珈近年工作量和人氣都暴升。（IG@hpgroxanne）

何沛珈不時都會在社交平台派「福利」。（IG@hpgroxanne）

第1位

梁敏巧（Maggie）

IG :13.9萬 Followers

梁敏巧成為「東張女神」一姐。（IG@maggiemanhau）

梁敏巧早前在《東張西望》中，疑被Patrick Sir爆蜜運中。（節目截圖）

而能夠讓何沛珈跌出「一姐」之位的，就是今年憑戀綜《女神配對計劃》而人氣急升的梁敏巧，梁敏巧憑著直率、敢言性格成功圈粉，IG的Followers升了差不多一倍。而早前在節目《東張西望》中，梁敏巧更疑被Patrick Sir「洩密」；同時鋼琴達演奏級的她，也投資六位數在珠海開設琴行，現時可謂事業、愛情兩得意。現年30歲的畢業於樹仁大學新聞與傳播學系，入行前任職記者，之後為參選《2019香港小姐競選》而辭去工作。雖然她在比賽中沒有得到任何名次，但因熱愛娛樂行業而選擇入行發展，其後簽約無綫成為旗下經理人合約藝員，至2021年7月開始便擔任《東張西望》外景主持，憑著澎湃的身材而為人認識。

梁敏巧今年憑戀綜《女神配對計劃》人氣急升，憑著直率、敢言性格成功圈粉。（IG@maggiemanhau）

梁敏巧於2021年7月開始便擔任《東張西望》外景主持，憑著澎湃的身材而為人認識。（IG@maggiemanhau）

（排位變動可參考此Link：東張女神人氣逐個數 一人穩坐「一姐」之位兩人IG粉絲不過7000）