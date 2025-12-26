鍾培生拳賽｜澳門Black Joe賽前特訓　禁慾兩個月：留返啲精力！

鍾培生再辦拳賽《無敵盃2025》 港澳對決四海打Black Joe，今日（26/12）一眾拳手出席尖沙咀舉行的過磅儀式兼記者會。過磅時，四海超重將近4kg，主持宣布，跟據賽前簽下的合約，過磅0.1kg將需賠付對手三千元，即四海將需付超過11萬予對手Black Joe。

鍾培生再辦拳賽《無敵盃2025》。（林迅景 攝）

澳門Black Joe對戰四海。（林迅景 攝）

Black Joe話禁慾兩個幾月。（林迅景 攝）

Black Joe請四海食魚蛋。（林迅景 攝）

「前微辣藝人」Black Joe接受《香港01》訪問，他坦言對於賽事十分有信心：「信心就十足，因為我對自己操練係夠嘅。」他表示為拳賽操練了兩個多月：「冇玩，冇溝女，乜都冇做。齋操拳，齋食，操肌。（冇溝女即係禁慾？）係，冇錯，禁慾兩多幾月。大家都知男仔一瞓醒就會好『行』，但係冇辦法（臨瞓前有冇？）乜都冇！想嘅，但係控制下自己，留返啲精力啦！」

四海過磅超重。（林迅景 攝）

他透露，自己增磅將近10公斤，肌肉和身形也增加了不少。「都抌咗好多本出嚟，每一日我食差唔多500蚊港紙嘅嘢，每一日朝頭早操兩個鐘，夜晚晏晝都兩三個鐘，星期日至星期日都6個鐘。」也表示，被教練訓話後才增加一些休息時間。

Black Joe狀態好好喎。（林迅景 攝）

談到四海超重一事，Black Joe說：「佢自己攞嚟，因為我哋畀咗半年時間佢。今次呢個磅數我係遷就佢，本身諗住打80，佢同Derek講減唔到。咁我話唔緊要，打85囉，佢同意。佢話自己係一個專業拳手，應該留意吓自已磅數，過唔到就唔關我事。」

大合照。（林迅景 攝）

Black Joe也透露，自己15歲開始打拳，其實是因為小時候經常被同學、朋友欺負，所以才決定學習拳擊。是不是因為膚色問題？他開玩笑道，表示不是：「純粹係個樣問題。」

兩位Ring Girls 志田音々及井手美希。（林迅景 攝）

井手美希。（林迅景 攝）