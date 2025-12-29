袁嘉敏有價有市？ 　Patreon賣性感相估計每月進帳最少6萬

袁嘉敏（Candy）曾參選香港小姐並贏得「最上鏡小姐」，其後她順勢加入娛樂圈。之後她轉戰影壇，先後拍攝電影《賭城風雲》、《竊聽風雲3》、《屍城》、《殺破狼2》及《豪情3D》。2015年更憑王晶監製的三級片《鴨王》而走紅。多年後她宣布移居英國，但在社交平台上依舊相當活躍。

袁嘉敏上ViuTV節目。（ViuTV圖片）

袁嘉敏在曬性感相方面絕對是不遺餘力。（Instagram/@candy_kamanyuen）

袁嘉敏早前在泰國影了不少水着照。（Instagram/@candy_kamanyuen）

袁嘉敏早前已經開始了「收費項目」。(ig@candy_kamanyuen)

其實袁嘉敏最後都只是想宣傳她的付費平台，引導大家點進去。(ig@candy_kamanyuen)

有價有市？

袁嘉敏一直有價有市，指的是她無論拍YouTube或者Instagram「派福利」，一直都不乏支持者捧場。YouTube上可以以觀看次數作為收入來源之一，Instagram坐擁近15萬粉絲，吸金能力相當不俗。

袁嘉敏先是分享性感的照片，之後就是收費平台的連結，要觀眾及支持者需先付費才可以繼續觀看。(ig@candy_kamanyuen)

開Patreon賣相

早前，袁嘉敏宣布不再於Instagram免費「派福利」，轉移投入Patreon將部分更性感照片放到該平台上供付費會員觀看。近日袁嘉敏也不時更新及宣傳她的Patreon內容。就相關網頁上觀察，袁嘉敏約相隔三至四日就會更新一次，有時亦會兩日更新一次新相，其中不乏性感內衣，日本浴衣、出浴、睡衣但「中門大開」的大尺度內容，多數都可睇到渾圓的雙峰的一角，但就清一色都是三點不露。就頁面觀察可知，似乎也有不少人成為會員，每篇帖文都平均有40至50個讚好，部分更多達近80個。如果以每一個會員讚好計算，則保守估計她的Patreon已有最少80名付費會員。再以每月$785計算，保守估計，袁嘉敏可從平台賣相每月最少進帳$62,800，對於一名藝人來說，已算是一筆相當不錯的收入。

賣相其實好好賺，袁嘉敏深諳此道。（ig截圖）

袁嘉敏的水着照確實好睇。（Instagram/@candy_kamanyuen）