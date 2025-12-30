HongKongDoll玩偶姐姐並非來自香港？　忽然除罩換頭像自曝真面貌

【HongKongDoll/玩偶姐姐】講起情色產業，大家都會想起相隔5小時飛機，盛產AV及各種周邊文化的日本。近年日本AV女優亦時不時來港或到台灣開粉絲見面會，通常都是座無虛席。不過，提到香港AV女優的話，除了素海霖以外，對於不少人來說，還會想起一名叫HongKongDoll的女生，就連IShowSpeed到港時，也喊話想搵HongKongDoll。

HongKongDoll不是香港人

講起HongKongDoll（或玩偶姐姐），其實她並非來自香港，甚至與香港是毫無關係。據一些網上訪問內容，及資料顯示，這名HongKongDoll為一名杭州出生，真名叫王佳樂，現居美國的女生。多年前大概靠着某成人網站上的bug，成功將自己的多條影片佔據頭版位置，後來亦如願打響了知名度。

忽然除罩

除此以外，她亦因投資加密貨幣市場而活躍於圈內。另一點能將她與其他AV女優區分的是，幕前的她無一例外地都是戴着口罩示人。可能亦因此，為她的身分更添神秘感。日前，她突然在Instagram的Reel上分享除口罩的照片，近日也更改了其在Instagram大頭貼，相當令人意外！

