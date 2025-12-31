袁嘉敏火辣真空打扮現身內地出騷 登台曾遇噁心經歷感到受辱
撰文：張嘉敏
出版：更新：
現年41歲的前最上鏡小姐袁嘉敏（Candy）於2015年憑王晶監製的三級片《鴨王》走紅。她近年是非不斷，2022年曾與鍾培生父子糾纏不清，2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過今年2月袁嘉敏宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。早前她在ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》擔任嘉賓，回應外界熱議的「富三代」傳聞，又大爆在內地登台的不愉快經歷。不過袁嘉敏並沒有因此而放棄大陸市場。
性感火辣真空look現身內地出騷
昨日袁嘉敏於IG分享她於內地出騷的索爆造型，身穿火紅色吊帶低胸晚裝裙的她，真空上陣，盡騷出眾身材，性感誘人。她表示完騷後要通宵趕車返香港，然後再啟程到日本東京，可謂相當忙碌。單身多年的袁嘉敏都是靠自己努力工作賺取生活，她從英國回流返港後，入住南區納米樓，生活水平大不如前，所以她月前已積極復出，除了在網上賣性感相外，更頻頻北上開工搵真銀。雖然她已多年沒有影視作品，但她在內地依然有人氣，不時獲邀到內地登台或出席商演等，當中包括打扮性感到夜場獻唱。
曾在內地登台遇噁心經歷
袁嘉敏曾在節目中分享她在疫情期間前往內地登台獻唱時所遇到的離奇情況，她指當時場地設計令觀眾與表演者距離極近，曾有人在表演期間觸碰到她的敏感部位。而另一次到某地區演出時，主辦方甚至在未經同意下將不明黏稠液體倒在她身上，令她感到被侮辱，事後質疑對方是否刻意令她的服裝變得透視。